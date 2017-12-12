Алтайский край продолжает поставлять сельхозпродукцию и продукты в Монголию

БАРНАУЛ, 12 дек — РИА Новости. Алтайский край за 11 месяцев текущего года отправил в Монголию 419 партий грузов общей массой почти 8,2 тысячи тонн, в основном это сельхозпродукты и питание, сообщает во вторник минсельхоз региона.

По данным министерства, сотрудничество между Алтайским краем и Монголией ведется на постоянной основе. В 2017 году в эту страну Алтайский край экспортировал корма, сельхозкультуры, сыворотку молочную, крупы и хлопья зерновых, муку, масло растительное, яйца, мороженое и другие виды сельхозпродукции и продуктов питания.

"За 11 месяцев в Монголию отправлено 419 партий грузов общей массой почти 8242 тонны. Большим спросом у зарубежных партнеров пользуются корма алтайского производства — отруби, кормосмесь, комбикорма. В общем объеме реализации они занимают основную долю", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что договоренности о поставках кормов в пострадавший в этом году от засухи Ховдский аймак были достигнуты в августе этого года во время рабочей встречи главы региона Александра Карлина с губернатором Ховдского аймака Монголии Дамдином Галсандондогом.

Помимо кормов, продуктов питания Алтайский край экспортирует сельскохозяйственные культуры. В этом году в Монголию отгружают продовольственные овес и просо, лен, рапс, сою. В декабре наряду с обозначенными видами продукции регион реализовал в Монголию племенной скот мясной продуктивности. Продажу осуществили два племенных хозяйства края — "Промышленный" Бийского района и "Колос" Локтевского района.

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