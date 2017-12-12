Турция выступила против антироссийских санкций

АНКАРА, 12 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. Турция выступает против санкций в отношении РФ, так как ими ничего не удастся добиться, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу во вторник.

"Санкциями, угрозами никогда нечего нельзя добиться. Некоторые страны-члены ЕС следуют политике санкций против РФ, но остальные страны продолжают поддерживать с ней связь, торгуют и имеют хорошее сотрудничество. Все покупают газ у РФ. То есть, нужно заниматься серьезными вопросами, решать серьезные проблемы, которых много", — сказал он в интервью телеканалу NTV.