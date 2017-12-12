Центробанк заявил о переизбытке монет

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Количество монет в обращении значительно превосходит потребность россиян, следует из письма ЦБ, опубликованного Ассоциацией российских банков.

В Центробанке отметили, что число монет в стране примерно в 1,5 раза превышает аналогичный показатель в еврозоне.

Регулятор рекомендовал финансовым организациям стимулировать клиентов сдавать монеты.

Для этого ЦБ советует банкам оснастить отделения монетоприемниками, а также установить их в крупных торговых организациях. Кроме того, Центробанк призвал оптимизировать тарифную политику при разменных операциях.

Регулятор отметил, что сейчас не размещает заказы на чеканку монет номиналом одна и пять копеек.