Процесс над Улюкаевым не влияет на инвестклимат в России, считает Титов

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Процесс над экс-министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым не влияет на инвестклимат в стране, так как он не предприниматель, считает бизнес-омбудсмен, председатель Партии Роста Борис Титов, объявивший о намерении баллотироваться на выборах президента РФ.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии следствия, полученная экс-министром взятка была выплачена за ранее выданное министерством экономического развития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Сам Улюкаев вину не признает.

"Я боюсь вас разочаровать, но на самом деле никак не влияет. Вопросы коррупции всегда как бы вынесены в другую сторону. И то, что влияет — может быть, то, что изменилась экономическая политика Минэкономики. Хотя Улюкаев тоже из ЦБ, но он очень быстро изменялся, он практически уже поддерживал столыпинскую реформу. В последних своих статьях, в последнем своем мнении Орешкин (нынешний глава Минэкономразвития РФ — ред.) больше минфиновский, Орешкин больше макроэкономики, Орешкин в другой парадигме. Вот в этом смысле поменялось, но с точки зрения делового климата, мне кажется, что значительно больше негативно влияют процессы над предпринимателями, чем процессы над чиновниками", — сказал Титов в интервью РИА Новости.

На прошлой неделе Улюкаев выступил в суде с последним словом, в котором покаялся в собственном лицемерии, пренебрежении интересами простых людей и назвал уголовное дело "чудовищной провокацией", организованной "специалистом по плохим делишкам" Игорем Сечиным.

Замоскворецкий суд Москвы огласит приговор бывшему министру экономического развития РФ 15 декабря.