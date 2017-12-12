Правительство решило не запускать налоговую реформу, пишут СМИ

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Правительство РФ после года споров пришло к выводу, что налоговая реформа не нужна, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на копию правительственного доклада президенту об итогах обсуждения налоговой реформы.

Президент РФ Владимир Путин год назад поручил правительству определить в 2017 году контуры налоговой системы на следующий электоральный цикл и принять все необходимые законы в 2018 году.

В проекте доклада, направленном в правительство, Минфин предлагал два налоговых маневра – для нефтяников (обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ) и для всей экономики (снизить страховые взносы в обмен на рост НДС). Но правительство предложило президенту ограничиться сырьевым сектором.

С помощью маневра Минфин хотел снизить слишком высокую нагрузку на труд – он рассчитывал, что это будет способствовать выходу бизнеса из тени, что приведет к росту доходов бюджета. Маневр увеличил бы их в 2019–2020 годах почти на 450 миллиардов рублей, оценивает чиновник. Но пока решено не запускать реформу – слишком много проблем она влечет за собой, объясняет другой чиновник.

Чиновники признают, что дискуссия о налоговой реформе еще может продолжиться – но уже в новом правительстве, после выборов. Обсуждаются разные источники дополнительных доходов, многие из них – за счет населения. Например, можно было бы дать регионам право вводить торговый сбор с оборота вместо налога на движимое имущество, отменить льготную ставку НДС в 10% для части товаров (распространяется на продукты, лекарства, товары для детей), рассказывают несколько чиновников. Такие налоговые изменения не обсуждаются, в Минфине не видели этих предложений, отмечает представитель министерства.

Никто не знает, кто войдет в следующее правительство, и не решится брать на себя ответственность за радикальные или непопулярные реформы, объясняют чиновники. Острой необходимости в дополнительных доходах нет. Но бюджетная конструкция еще может поменяться – сейчас в ведомствах, правительстве и Кремле обсуждаются предложения председателя Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина увеличить расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру, объясняют два чиновника и участник одного из таких совещаний. Это ключевое предложение стратегии развития России до 2024 года, которую ЦСР подготовил для Путина. Инвестиции в человеческий капитал и инфраструктуру предлагается увеличить на 2,5% ВВП: на образование и инфраструктуру – по 0,9% и на здравоохранение – на 0,7%, раскрывал часть стратегии Кудрин в своей статье. Исходя из прогноза номинального ВВП на 2018 год для такого маневра нужно почти 1,5 триллиона рублей.