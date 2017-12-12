Цена на нефть марки Brent побила рекорд 2015 года

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник утром растут, при этом нефть марки Brent подорожала на 1%, пробив рекорд 2015 года, инвесторы отыгрывают новости о закрытии трубопровода Forties в Северном море, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.36 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1%, до 65,34 доллара за баррель, впервые с 24 июня 2015 года превысив отметку в 65 долларов за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,5%, до 58,28 доллара за баррель.

Днем ранее оператор трубопровода, Apache Corp., сообщил, что добыча на месторождении Forties остановлена в связи с неплановым ремонтом части трубопровода.

На прошлой неделе в трубопроводе Forties, по которому транспортируется нефть c месторождений в Северном море в терминал Kinneil в Шотландии, была обнаружена трещина. Владеющая нефтепроводом нефтехимическая компания Ineos также сообщила в понедельник, что Forties придется на время закрыть для проведения ремонтных работ.

Нефтепровод Forties обеспечивает доставку "черного золота" с 85 месторождений в Северном море и перекачивает около 450 тысяч баррелей в сутки.

"(Цена на — ред.) нефть марки Brent поднялась выше из-за новостей о том, что трубопровод Forties в Северном море может быть закрыт на "несколько недель" после того, как там была обнаружена трещина. Трубопровод является важным компонентом, лежащим в основе марки Brent", — цитирует агентство Рейтер слова слова старшего рыночного аналитика OANDA Джеффри Халли (Jeffrey Halley).