Сбербанк рассказал, как готовится к вводу купюр нового номинала

Демонстрация новых купюр достоинством в двести и две тысячи рублей в Банке России. Архивное фото

Демонстрация новых купюр достоинством в двести и две тысячи рублей в Банке России. Архивное фото

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Мероприятия по адаптации банкоматов, терминалов и счетно-сортировальных машин Сбербанка к работе с купюрами 200 и 2000 рублей находятся в завершающей стадии; клиенты банка проявляют умеренный интерес к новым банкнотам, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Линейка российских банкнот 12 октября пополнилась купюрами номиналом в 200 и 2000 рублей. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, представляя новые банкноты, заявила, что они максимально защищены от подделок. Новинки уже начали поступать в обращение. Первыми их получили Москва и регионы, которые изображены на них — Дальний Восток и Крым, а с декабря банкноты в 200 и 2000 рублей расходятся по всей стране.

Необходимые подготовительные мероприятия по вводу в обращение новых банкнот номиналом были начаты заранее, под контролем Центрального банка и в тесной координации с вендорами – производителями счетно-сортировального оборудования и устройств самообслуживания (банкоматов и терминалов), отметил официальный представитель банка.

"В настоящее время мероприятия по адаптации банкоматов, терминалов и счетно-сортировальных машин к работе с новыми банкнотами находятся в завершающей стадии", — сказали в Сбербанке.

Сбоев не будет

При этом в кредитной организации отметили, что не ожидают сбоев в связи с вводом в обращение новых банкнот. "Все задействованные в этих изменениях технологии и процессы находятся под пристальным контролем", — подчеркнули в Сбербанке.

По словам собеседника агентства, клиенты Сбербанка проявляют умеренный интерес к новым банкнотам.

На данный момент в банке не зарегистрировано ни одной попытки подделок новых банкнот. "Учитывая, что по информации Банка России и Гознака в процессе создания банкнот применялись самые новейшие мировые и российские разработки по их защите, мы ожидаем что подделки могут появиться не скоро", — считают в Сбербанке.

Вместе с тем, в банке уверены, что риск возникновения мошеннических действий в отношении сети устройств самообслуживания минимальный. "На данный момент мошеннических действий в отношении банкоматов и ущербов, связанных с вводом в обращение новых банкнот не зарегистрировано", — заключили в банке.