Чем удивит рынок труда в 2018 году

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская

Медленное посткризисное восстановление — так эксперты характеризуют нынешнее состояние российского рынка труда, который достаточно быстро реагирует на изменения в экономике. О том, кто рискует остаться без работы в новом году, а на кого спрос будет зашкаливать, стоит ли опасаться новых сокращений и почему каждый второй соискатель готов идти на меньшую зарплату — в материале РИА Новости.

Рынок стабилизируется

Аналитики констатируют: c начала кризиса прошло уже три года и рынок труда наконец-то стабилизируется, а следовательно, масштабной волны сокращений можно не опасаться.

"В 2014 году работодатели уже успели "активно оптимизировать штат", поэтому, по сути, сокращать им уже некого", — уверяет Мария Игнатова, руководитель службы исследований HeadHunter.

Впрочем, специалисты предупреждают: спрос на низкоквалифицированный персонал продолжит падать. В группе риска — почти все профессии, не требующие специфических знаний и умений. Это кассиры, операторы колл-центров, курьеры, секретари и администраторы.

В крупных гипермаркетах кассиров уже заменяют терминалы, а в колл-центрах львиную долю работы выполняют операторы-роботы. Появляются даже HR-боты, способные подобрать продавцов-консультантов.

© AP Photo / Brandon Bailey Работа робота на складе Amazon © AP Photo / Brandon Bailey Работа робота на складе Amazon

Роботы отберут работу, но не всю

Но говорить о масштабной автоматизации пока не приходится — Россия только в начале пути и отстает от Запада на пять-шесть лет. Хотя в ногу со временем, безусловно, идут крупные компании — лидеры рынка.

Предприятия-гиганты все больше стремятся развивать концепцию "ноль людей в шахте / на заводе", указывают в Superjob.

"В ближайшие 15 лет около двух миллионов человек потеряют работу в транспортной отрасли — это таксисты, водители общественного транспорта, водители-курьеры, водители-экспедиторы, персональные водители, водители погрузчиков, дальнобойщики", — прогнозируют эксперты интернет-рекрутинга.

Впрочем, роботы, если и отберут у людей часть работы, то взамен создадут и новые места: ведь автоматизированные системы и искусственный интеллект нужно обслуживать. А поэтому спрос на специалистов, способных создавать и работать с технологиями автоматизации и роботизации, будет лишь расти.

Бухгалтеры под вопросом

Кандидатами на вылет окажутся и квалифицированные специалисты.

Так, например, по прогнозам рекрутеров, крупные и средние компании продолжат сокращать штат бухгалтеров, что связано с внедрением программных продуктов, позволяющих оптимизировать процессы.

Зато вздохнуть с облегчением могут юристы: нагрузка на юротделы многих компаний в последнее время возросла — сказывается вступление в силу закона о персональных данных.

Медицина, фармацевтика и… блокчейн

Востребованными будут и специалисты по продвижению и маркетингу. Впрочем, на классических маркетологов спрос невелик — на авансцену выходит цифровой маркетинг.

В связи с развитием биотехнологий компаниям понадобятся специалисты в сфере медицины и фармацевтики, генной инженерии, задавать тон на рынке будут новые профессии.

Настоящую охоту работодатели уже развернули за талантами в неизведанных пока областях: в IT-сфере резко вырос спрос на экспертов по блокчейну и криптовалютам.

"Поскольку такие специалисты на рынке практически отсутствуют, соискателям достаточно просто заявить, что они что-то понимают в криптовалютах, чтобы получить высокооплачиваемую работу", — рассказали в Superjob.

Такая картина знаменует начало очередного "хайп-цикла" — всплеска интереса к определенным специальностям. Нынешний цикл — на этот раз с приставкой "блокчейн" — продлится, как предполагают эксперты, следующие два-три года.

Рост зарплат — на 5-10%

По оценкам HeadHunter, максимальное повышение зарплаты, на которое в будущем году готовы пойти российские работодатели, — 10%. В среднем же рост зарплат не превысит 5-7%.

По словам рекрутеров, в январе массовой индексации можно не ждать. Практика показывает, что обычно повышение происходит в разные периоды — в зависимости от финансовых показателей компании. "Многие принимают решение о повышении зарплат в апреле, когда уже стали известны результаты первого квартала", — поясняет Игнатова.

Соискатели в напряжении

В Москве рост количества реальных рабочих мест не превысит 10%, так как рынок уже насыщен, а в среднем по России число вакансий может увеличиться на 15-20%, и это, как уверяют рекрутеры, скорее пессимистический прогноз: в регионах еще есть возможности для роста.

Аналитики "Ромир" констатируют: рынок возвращает к докризисным показателям. В этом году доля поменявших работу россиян значительно сократилась — до 9%, при этом только 2% соискателей столкнулись с увольнением или сокращением. В предыдущие два кризисных года этот показатель равнялся 23%.

При этом, как отмечают ведущие компании в сфере интернет-рекрутинга, соискатели сейчас находятся в напряжении: люди все больше боятся потерять рабочее место.

"Компании, со своей стороны, все активнее используют такие инструменты, как KPI для оценки результативности сотрудников и их мотивации", — рассказали в HeadHunter.

На одну вакансию в Москве сейчас претендуют порядка десяти человек, в среднем по России — семь-восемь.

Опыт решает

Еще в прошлом году рекрутеры указывали, что компании все больше ориентируются на людей, стремящихся повышать профессиональные компетенции, а не "брать" стажем, сейчас же произошел некоторый разворот тренда: опыт — снова важный критерий.

По этой причине востребованность молодых специалистов несколько снизилась: у многих компаний нет времени их обучать и, соответственно, платить за это.

Такой подход — еще одно следствие кризисных лет. Сперва компании стремились сэкономить, набирая молодежь, но это зачастую не работало, поэтому сейчас более востребованными стали опытные сотрудники, которые играют роль наставников.

В то же время работодатели с большей охотой берут тех, кого обучали: по подсчетам Superjob, шесть из десяти стажировок для студентов и молодых специалистов заканчивались трудоустройством интерна.

Умерили аппетиты

Ситуация на рынке труда отражается и на запросах соискателей. Все меньше тех, кто готов менять рабочее место раз в один-два года. Поутихли и амбиции в отношении зарплатных ожиданий.

"Если раньше соискателям предлагали на пять тысяч рублей меньше, они ни в какую не соглашались. Сейчас же почти каждый второй готов идти на меньшую зарплату, но допустимый порог снижения — 5-10%", — поделились наблюдениями в HeadHunter.

Параллельно наблюдается тренд на обеление зарплат. Все больше тех, кто стремится найти работу с официальным трудоустройством. В 2017 году было зафиксировано максимальное количество несогласных на черную зарплату, констатировали в Superjob.