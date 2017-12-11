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Экономика

Пивовары рассказали о последствиях маркировки пива

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18:4411.12.2017
(обновлено: 19:30 11.12.2017)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкМагазин разливного пива. Архивное фотоМагазин разливного пива. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Введение маркировки пива не решит проблемы нелегального рынка алкоголя, однако ухудшит ситуацию в пивоваренной отрасли, поскольку может увеличить производственные расходы пивоваров и снизить выпуск пива, считает исполнительный директор Союза российских пивоваров (СРП) Вячеслав Мамонтов.

Цех розлива на Жигулевском пивоваренном заводе в Самаре. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В мае председатель одной из российских потребительских организаций, Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин предложил ввести в России обязательную маркировку пива федеральными специальными или акцизными марками, как это происходит с другой алкогольной продукцией. В понедельник Шапкин вновь выступил с этой инициативой, предложив ввести маркировку пива с 1 июля 2018 года.

По словам председателя НСЗПП, соответствующий законопроект сейчас дорабатывается и в ближайшее время будет внесен в Госдуму депутатом Геннадием Онищенко. По мнению Шапкина, такая мера позволит защитить потребителей от контрафактной продукции, контролировать уплату отраслью акцизов и принесет в российский бюджет дополнительно 50 миллиардов рублей в год.

"Инициативы по введению маркировки пива и пивных напитков федеральными специальными и акцизными марками безосновательны и ведут к созданию новых административных барьеров, которые будут способствовать ухудшению ситуации на пивоваренном рынке", — сказал РИА Новости исполнительный директор Союза российских пивоваров.

Губит людей не пиво
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Губит людей не пиво

Лишний контроль

Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Шапкин: закон о маркировке пива поможет решить проблему с контрафактом
Мамонтов отметил, что основная цель маркировки спиртного — снижение объема рынка нелегального алкоголя. В то же время, напомнил он, введение акцизной марки для крепкого алкоголя не смогло решить проблемы нелегального рынка.

"Маркировка не может предотвратить возможность возникновения серого рынка или его развития. Таким образом, целесообразности в дополнительном инструменте контроля нет", — указал исполнительный директор СРП.

Кроме того, продолжил Мамонтов, сейчас участники рынка — включая производителей пива — работают в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) контроля производства и оборота алкогольной продукции.

"Система ЕГАИС позволяет прослеживать движение пивоваренной продукции на пути от производства до реализации", — подчеркнул собеседник агентства.

Траты и убытки

По оценке СРП, стоимость автоматов для нанесения маркировки на пивоваренную продукцию составляет порядка 350 тысяч евро за штуку. "Таким образом, введение маркировки потребует значительных инвестиций и расходов на закупку оборудования, собственно марок, программного обеспечения, изменения бизнес-операций и интеграцию информационных систем", — отметил Мамонтов.

Бар. Архивное фото
© Fotolia / nyul
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Кроме того, маркировка пива может привести к "замедлению скорости производственных линий и снижению эффективности производства, росту себестоимости и существенному удорожанию продукции на полке".

"Объем рынка пива составляет миллиарды единиц продукции в год, поэтому дополнительные затраты участников рынка только на приобретение марок могут составить десятки миллиардов рублей в год, не говоря об инвестициях в оборудование", — указал исполнительный директор СРП.

Собеседник агентства напомнил, что в 2017 году был введен запрет на производство и продажу пива в ПЭТ-упаковке объемом более 1,5 литра. Учитывая этот фактор, а также сокращение потребительского спроса, состояние отрасли в случае роста цены и расходов может еще более усугубиться. В этом случае, по мнению СРП, возможно даже закрытие малых и средних предприятий, для которых "такие расходы могут оказаться непомерными".

Мужчина сжимает пачку сигарет. Архивное фото
© Depositphotos / belchonock
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Наконец, из-за снижения скорости и мощности линий могут снизиться объемы производства пива — союз считает, что потери объемов выпуска в индустрии (с учетом фактора "сезонности" в производстве и потреблении пива) могут составить до 10%. "Это приведет к еще большему сокращению рынка пива и смежных отраслей, сокращению налоговых поступлений в бюджет", — отметил исполнительный директор СРП.

"Союз российских пивоваров выступает против инициативы о введении специальной маркировки и акцизной марки для пивоваренной продукции, считает ее чрезмерной и способной оказать существенное негативное влияние, как на развитие пивоваренной отрасли, так и на развитие смежных отраслей — сельское хозяйство, торговлю, производство упаковки и другие", — заключил Мамонтов.

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© РИА Новости, Инфографика
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