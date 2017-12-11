Генпрокуратура обвинила Роскосмос в нарушениях прав предпринимателей

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Генпрокуратура внесла Роскосмосу представление в связи с допущенными нарушениями прав предпринимателей, говорится в заявлении официального представителя ГП РФ Александра Куренного, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Он рассказал, что прокуроры завершили второй этап формирования плана проведения проверок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на 2018 год. Прокуроры не согласовали 62 тысячи проверок из 412 тысяч. По его словам, причинами для отклонения стали: нарушение периодичности проведения проверок, отсутствие оснований для их проведения, а также нарушения моратория на проверки малого бизнеса.

"В частности, этот нормативный проект игнорировала государственная корпорация Роскосмос. Наряду с этим в текущем году должностными лицами корпорации ненадлежащим образом исполнялись обязанности по внесению в полном объеме информации о плановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в реестр проверок. Генеральная прокуратура Российской Федерации внесла представление руководителю корпорации Роскосмос", — сказал он.

Официальный представитель ГП РФ подчеркнул, что ведомство потребовало устранить нарушения прав предпринимателей на доступ к информации о госконтроле и не допускать впредь создание подобных барьеров.

"Представление уже рассмотрено. Из проекта годового плана проверок в 2018 году исключены юридические лица, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Информация о проведенных проверках внесена в федеральную систему "Единый реестр проверок" в полном объеме, проведена корректировка плана проведения плановых проверок юридических лиц в 2017 году", — добавил он.

Как рассказал Куренной, приказом руководителя госкорпорации Роскосмос Игоря Комарова два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения закона.