Глава ВТО призвал США придерживаться обязательств и проявлять гибкость

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек — РИА Новости. Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо призвал США проявлять гибкость и придерживаться своих обязательств, чтобы достичь успехов на переговорах в рамках 11-й Министерской конференции, которая открылась в воскресенье в Аргентине.

Выступая на предваряющем конференцию брифинге, Азеведо сказал, что уже провел несколько двусторонних встреч, в том числе, с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

"Я попросил торгового представителя США выполнять политические обязательства, иметь политическую волю и проявлять гибкость, потому что иначе мы никуда не придем. Конечно, это двусторонний разговор, я тоже к нему прислушивался", — отметил глава ВТО.

Комментируя вопрос, станет ли позиция США затруднением на Министерской конференции, Азеведо указал, что проблемы на конференциях возникают постоянно, от отдельной страны или группы стран и они всегда разные в зависимости от предмета обсуждения.

"Я занимаюсь этой работой долгое время и должен сказать, что проблемы возникают постоянно, и я всегда избегал указывать пальцем на кого-то. То, что нам нужно — это коллективное усилие, чтобы решать проблемы, которые возникнут здесь. Это зависит от ситуации, это зависит от конкретного момента переговоров. Я надеюсь, что мы, члены ВТО, сможем вместе преодолеть трудности, которые поднимет та или иная страна", — добавил он.

"Мы должны признать важность ВТО для всего мира и для глобальной торговли, важность проходящей министерской конференции для самой организации и ее будущего", — заключил Азеведо.

Растущий протекционизм в глобальной торговле, прежде всего со стороны США, стал особенно актуальным в этом году. Гибкость США по переговорным позициям ВТО необходима, так как все решения Министерской конференции ВТО принимаются консенсусом, а если хотя бы одна страна будет против, то пункт не войдет в итоговое коммюнике встречи.