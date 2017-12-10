"Дочки" Пробизнесбанка вернулись в реестр его кредиторов

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Четыре бывших дочерних банка Пробизнесбанка добились отмены решения суда, которое исключало их из числа его кредиторов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Девятый арбитражный апелляционный суд 8 декабря 2017 года рассмотрел жалобы конкурсного управляющего Пробизнесбанка (АСВ – ред.), а также банка "Солидарность", ВУЗ-банка, банка "Экспресс-Волга" и Газэнергобанка на определения Арбитражного суда города Москвы об исключении из реестра требований кредиторов Пробизнесбанка требований указанных банков, основанных на корреспондентских и кредитных отношениях", — сказали в пресс-службе АСВ.

"Суд апелляционной инстанции вынес постановления, которыми отменил акты Арбитражного суда города Москвы и принял новое решение — об отказе в удовлетворении заявлений об исключении требований из реестра требований кредиторов Пробизнесбанка", — добавили в пресс-службе госкорпорации.

Теперь бывшие "дочки" могут требовать вернуть из конкурсной массы средства, выданные на кредиты Пробизнесбанку. Также санаторам бывших дочерних банков теперь не нужно будет досрочно возвращать полученные от АСВ займы на финансовое оздоровление "экс-дочек".

Банк России в августе 2015 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Пробизнесбанка, головного банка группы "Лайф". В отношении остальных банков этой группы было принято решение о санации — это банки "Экспресс-Волга", ВУЗ-банк, КБ "Пойдём!", Газэнергобанк и банк "Солидарность".

В октябре того же года банк был признан банкротом, после чего "дочки" Пробизнесбанка оказались его крупнейшими кредиторами. Однако остальные кредиторы смогли добиться исключения требований бывших "дочек" из реестра, поскольку сделки между банками из группы "Лайф" были признаны судом техническими.