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Экономика

Эксперт оценил перспективы роста курса биткоина

03:4710.12.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКриптовалюта биткойн. Архивное фотоКриптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Стоимость самой популярной в мире криптовалюты — биткоина (bitcoin) — будет продолжать активно расти вплоть до начала запуска торгов фьючерсов на эту криптовалюту на американских и японских биржах, после чего возможна коррекция, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Сувенирная монета криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Эксперт назвал сферы, в которых будет полезен блокчейн
За минувший месяц стоимость одного биткоина выросла более чем 2,4 раза, или более чем на 10 тысяч долларов.

Ранее в декабре крупнейший мировой оператор фьючерсных бирж CME Group (товарно-сырьевая биржа Chicago Mercantile Exchange) сообщил о планах запустить 18 декабря фьючерсные контракты на биткоин. Об аналогичной инициативе позднее сообщила американская CBOE Futures Exchange (CFE) (запуск торгов фьючерсов на биткоин планировался 10 декабря) и Токийская фондовая биржа.

Кроме того, биржа Cantor Exchange (Cantor) рассказала о планах в будущем предлагать инвесторам бинарные опционы на биткоин.

Рыночные факторы

Эксперты единодушно убеждены, что главным двигателем роста цены биткоина является ожидание начала фьючерсных торгов на мировых торговых площадках. Вместе с тем, сооснователь блокчейн-проекта VRT World Константин Негачев уточнил, что помимо предстоящего запуска фьючерсных торгов рост стоимости криптовалюты поддерживался рядом других рыночных факторов.

"Несколько факторов, например, интерес со стороны институциональных инвесторов. Первый фактор, который сдерживал рост осенью – форк биткоина, который прошел безболезненно, и инвесторы поняли, что могут спокойно работать с биткоином. Второй – фьючерсы на биткоин – сигнал о заходе крупных игроков, например, JP Morgan. Третий – конец года – у многих остались неизрасходованные бюджеты", — рассказал он.

Как отметил сооснователь блокчейн-проекта Freed Евгений Глариантов, биткоин зачастую воспринимается участниками рынка как некий аналог золота в реальном мире — безопасный актив. Этот фактор также поддерживает рост цены на криптовалюту.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Эксперт объяснил, почему курс биткоина спекулятивный
"Биткоин сейчас является самым надежным вариантом хранения средств в криптовалюте. Именно этим и объясняется высочайший интерес к нему со стороны инвесторов и предприимчивых людей, стремящихся заработать на изменениях курса этой валюты. Этим же обеспечивается его рост в данный момент", — рассказал он.

Беспредельный рост

По мнению Глариантова, цена биткоина пока ничем не ограничена, и в ближайшие два года она может преодолеть отметку в 100 тысяч долларов.

В 2018 году, по прогнозу основателя группы компаний Blockchain.ru Дмитрия Мацука, стоимость биткоина достигнет 40 тысяч долларов, чему должны способствовать "выход на корейские биржи, ожидания выхода фьючерсов на биткоин в США и Японии, что позволит выйти на рынок институциональным инвесторам".

"Институциональные инвесторы владеют крупными суммами, которые могут двигать рынок. Многие из них обладают "долгими" деньгами, то есть, будут играть на долгосрочной перспективе и держать монеты", — поясняет он.

Дед Мороз. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Эксперты советуют Деду Морозу вкладываться в биткоин
"Лично я считаю, что ажиотаж и спекуляции сейчас играют преобладающую роль", — добавил Мацук.

Аналогичного мнения о динамике торгов биткоином и Негачев: "Несомненно, нас ждет взрывной рост цены на криптовалюты, так как после следующим шагов будет запуск фьючерсов на Etherium, о чем также велись разговоры на рынке".

"Если этого не произойдет и биржи откажутся от своих обещаний, я все же предполагаю, что рост цены именно биткоина будет продолжаться, так как факторов, влияющих на обратное, по сути, нет – спрос колоссальный, количество ограничено. Прогноз однозначный – биткоин будет расти", — заявил он.

Сооснователь и партнер криптофонда The Token Fund Владимир Смеркис считает, что удорожание биткоина будет поддерживаться постоянными хардфорками (внедрениями нового протокола).

Только в декабре ожидается как минимум пять хардфорков биткоина: 17 декабря — Super Bitcoin, на 23 декабря запланировано сразу два — Lightning Bitcoin и Bitcoin Platinum, в Рождество — Bitcoin God, и в самый канун Нового года, 31 декабря — Bitcoin Uranium, уточняет эксперт.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Так как форки — уже проверенный, но весьма спорный способ сделать, как говорится, quick buck ("шальные деньги"), сложно сказать, окажется ли хоть один из них стоящим внимания. Предновогодняя суета, уже, определенно, началась", — добавил он.

"В дальнейшем, в течение одного-двух кварталов, я полагаю, цена его может вырасти и до 30 тысяч долларов", — добавил директор по инвестициям инвестфонда CryptoLife Мансур Гусейнов.

Коррекции не избежать

Несмотря на позитивные прогнозы динамики торгов биткоином, эксперты предупреждают, что рано или поздно на рынке произойдет коррекция, и стоимость криптовалюты упадет на несколько тысяч долларов.

По словам Негачева, неожиданная коррекция — это закон рынка. "Когда она будет и как долго — предсказать невозможно", — добавил он.

Некоторые аналитики ожидают резкого удешевления биткоина после запуска фьючерсных торгов в декабре. "Большие объемы могут резко сбить цены, и я не удивлюсь падению до 1,5 тысяч долларов. Динамика торгов сейчас обусловлена спекулятивным спросом. На фоне роста цены все забыли про проблемы рынков и самого биткоина, а они есть", — отметил Гусейнов.

Криптовалюта биткойн
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Виртуальные валюты и виртуальные биржи в мире
"Декабрьский рост биткоина многих удивляет, но закоренелые криптоинвесторы привыкли ждать подвоха. Вот и сейчас часть инвесторов ожидает значительного падения курса. Не исключено, что оно произойдёт уже после 18 декабря, когда начнутся торги фьючерсами на биткоин на биржах CME и CBOE", — заявил сооснователь блокчейн-проекта BitClave Василий Трофимчук.

"Традиционные инвесторы войдут в биткоин по привычке "с плечами", и падение в два-три раза просто сметет все их позиции, такого рода слухи ходят среди криптоинвесторов-старичков", — поясняет он.

"Есть ожидания, что после Нового года будут достаточно серьезные корректировки курса в сторону понижения. Повлиять на снижение стоимости биткоина может активно развивающийся тренд по укреплению криптовалют на азиатских рынках и снижение активности проводимых ICO", — заключил Глариантов.

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