На космодроме Восточный погасят долги по зарплате до конца года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 дек — РИА Новости, Елена Тимошенко. Задолженность по зарплате строителям космодрома Восточный составляет более 44 миллионов рублей, предприятия обещают выплатить деньги до конца года, сообщила РИА Новости начальник управления занятости населения Амурской области Елена Дуленова.

По ее словам, деньги ждут еще 1221 человек.

"На 8 декабря общая сумма задолженности по заработной плате в двух строительных организациях космодрома Восточный составила 44,3 миллиона рублей: ФГУП "Главное военно-строительное управление № 6" должно 42,1 миллиона рублей и ФГУП "Главное военно-строительное управление № 12" должно 2,2 миллиона рублей",- сообщила Дуленова.

Она отметила, что ситуация с погашением долга ФГУП "Главное военно-строительное управление № 6" находится на особом контроле в правительстве Приамурья и еженедельно рассматривается на совещаниях под председательством губернатора.

"По устной информации руководства ФГУП Главное военно-строительное управление № 6" (ГВСУ номер 6) и ФГУП "Главное военно-строительное управление № 12", полное погашение задолженности по заработной плате в филиалах ФГУП "ГВСУ №6", осуществляющих строительство на территории космодрома Восточный, запланировано до 31 декабря этого года, в ФГУП "Главное военно-строительное управление №12" — до 15 декабря", — уточнила Дуленова.

По ее словам, на начало декабря 2017 года текущая задолженность в организациях космодрома Восточный сократилась на 112,5 миллиона рублей. На 27 ноября долг составлял 153,8 миллиона рублей.

"На 8 декабря в полном объеме погашена задолженность по заработной плате перед работниками ФГУП "Главное управление строительства дорог и аэродромов" министерства обороны РФ, занятых на строительстве Восточного. Долг составлял 6,3 миллиона рублей", — сказала Дуленова.

Тема задержек выплат зарплат строителям Восточного получила широкий общественный резонанс в 2015 году, когда сотрудники ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК) обратились к президенту Владимиру Путину во время "прямой линии". Послание президенту о невыплате зарплат строители написали на крышах вагончиков-бытовок. Президент сообщил, что берет ситуацию на личный контроль. В апреле 2016 года Роструд сообщил, что ТМК ничего не должна строителям Восточного.

Строительство космодрома Восточный сопровождается возбуждением уголовных дел, связанных с хищением средств. Ранее неоднократно сообщалось о задержках в выплате зарплаты рабочим субподрядных организаций, задействованных Спецстроем на строительстве космодрома.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство.

Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года. Второй пуск, произведенный 28 ноября этого года, оказался неудачным: ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но позже выяснилось, что 19 спутников, доставляемых разгонным блоком "Фрегат", не вышли на целевую орбиту. В причинах разбираются две госкомиссии.