Спрос на сжиженный газ нужно формировать внутри страны, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на церемонии начала загрузки первого танкера-газовоза Кристоф де Маржери на заводе по сжижению природного газа Ямал СПГ в порту Сабетта. 8 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин на церемонии начала загрузки первого танкера-газовоза Кристоф де Маржери на заводе по сжижению природного газа Ямал СПГ в порту Сабетта. 8 декабря 2017

ПОРТ САБЕТТА (ЯНАО), 8 дек — РИА Новости. Необходимо формировать спрос на сжиженный природный газ (СПГ) и внутри России, в том числе, за счет поставок в отдаленные регионы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Спрос на сжиженный газ нужно активно сформировать и внутри нашей страны. Его применение может быть расширено, в том числе, за счет поставок в удаленные населенные пункты, не имеющие сетевого газа, за счет перевода общественного транспорта на более чистое и экономичное газомоторное топливо, и в этой сфере, кстати, у нас уже есть хорошие специальные программы", — сказал Путин на совещании по развитию газовой отрасли в ЯНАО.