ПОРТ САБЕТТА (ЯНАО), 8 дек — РИА Новости. Первая партия сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ" в присутствии президента РФ Владимира Путина погружена на танкер "Кристоф де Маржери".

Торжественное мероприятие по отгрузке первой партии сжиженного природного газа состоялось в пятницу в порту Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе.

В церемонии также приняли участие руководители высшего звена компаний-акционеров "Ямал СПГ", в частности, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, глава Total Патрик Пуянне. Кроме того, присутствовали министр энергетики РФ Александр Новак, министр энергетики, промышленности, минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Уважаемые коллеги, дорогие друзья. У нас сегодня замечательный день. Я всех вас поздравляю, здесь нет случайных людей. Я всех вас поздравляю, весь огромный коллектив НОВАТЭКа, всех, кто работал над проектом, всех, кто сейчас подключился и работает с этим замечательным днем — с первой отгрузкой газовоза нового танкера, который назван именем нашего друга господина де Маржери. Очень жаль, что его сейчас нет с нами, но с нами танкер, который назван его именем. Он был одним из первопроходцев в этом проекте", — сказал Путин.

"Для России это чрезвычайно важное направление. Это не только важное событие в энергетике страны, в газодобыче, в сжижении. Это более масштабный проект, имея в виду, что перед нами стоят огромные масштабные задачи по освоению Арктики и освоению Северного морского пути", — добавил президент.

"Это сложный проект, безусловно. В этом зале есть хорошие люди, специалисты хорошие, которые в начале пути мне говорили: "Не надо этого делать". На вопрос, почему (они отвечали — ред.): "Первое, второе, третье". Причин очень много, они все, действительно, серьезные. Но те, кто начинали этот проект, рискнули — причем это оказался риск обоснованный — и добились результата", — подчеркнул Путин.