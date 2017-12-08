"Роснефть" считает иск АФК "Система" беспрецедентным и абсурдным

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Иск АФК "Система" к "Роснефти" и "Башнефти" на 330 миллиардов рублей абсурден и совершенно беспрецедентен с правовой точки зрения, сообщил журналистам представитель "Роснефти".

Ранее в пятницу АФК "Система" сообщила о подаче в Арбитражный суд Москвы иска к "Роснефти" и "Башнефти" о возмещении ущерба на 330,4 миллиарда рублей, обвинив ответчиков в действиях, направленных на снижение стоимости корпорации и доведение ее до банкротства.

"Обращение АФК "Система" в суд по своей сути совершенно беспрецедентно с правовой точки зрения. Более абсурдного обращения еще никогда не было. Право на судебную защиту является фундаментальным в любой правовой системе", — пояснил представитель.

По его словам, "Роснефть" считает нелепым "обращение в суд с претензией на обращение своего оппонента в суд".

"Роснефть" 7 декабря объявила, что совместно с "Башнефтью" подала в арбитраж Башкирии иск к "Системе" и ее "дочке" на 131,6 миллиарда рублей — это сумма дивидендов, полученных ответчиками от "Башнефти" с 2009 по 2014 год, за вычетом уплаченных налогов. Первый иск этих соистцов и республики Башкирия — о взыскании 170,6 миллиарда рублей убытков, причиненных "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году — башкирский арбитраж в августе удовлетворил частично, взыскав с АФК 136,3 миллиарда рублей. Решение пока не вступило в силу, апелляционная инстанция рассматривает жалобы обеих сторон.