МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. АФК "Система" подала в Арбитражный суд Москвы иск к "Роснефти" и "Башнефти" о возмещении ущерба в размере 330,449 миллиарда рублей, сообщила корпорация.
"В этой связи АФК "Система" вынуждена предпринимать действия для защиты законных интересов корпорации, ее сотрудников, партнеров и акционеров и обратиться в суд с требованием о возмещении причиненного ущерба", — говорится в заявлении.
При этом компания подтверждает, что по-прежнему готова к урегулированию конфликта "на честной и объективной основе в интересах всех участников спора и экономики России в целом".
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев прокомментировал этот иск фразой Остапа Бендера.
В августе Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск "Роснефти", которая требовала от АФК "Система" и ее "дочки" "Системы-Инвест" 170,6 миллиарда рублей за ущерб, причиненный "Башнефти" при реорганизации в 2014 году. Суд взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей. Обе стороны оспаривают это решение, соответственно, оно не вступило в силу.
По информации, поступившей из "Роснефти", стало известно, что в качестве посредника в переговорах с АФК по мирному урегулированию спора выступает Российский фонд прямых инвестиций. Фонд, со своей стороны, заверил, что приложит все усилия для скорейшего достижения мирового соглашения.