МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. АФК "Система" подала в Арбитражный суд Москвы иск к "Роснефти" и "Башнефти" о возмещении ущерба в размере 330,449 миллиарда рублей, сообщила корпорация.

В АФК утверждают, что "Роснефть" и "Башнефть" в течение всего года предпринимали "заведомо недобросовестные действия", чтобы разрушить корпоративную стоимость инвестиционной компании, довести ее до банкротства и нанести ущерб акционерам и кредиторам.

"В этой связи АФК "Система" вынуждена предпринимать действия для защиты законных интересов корпорации, ее сотрудников, партнеров и акционеров и обратиться в суд с требованием о возмещении причиненного ущерба", — говорится в заявлении.

При этом компания подтверждает, что по-прежнему готова к урегулированию конфликта "на честной и объективной основе в интересах всех участников спора и экономики России в целом".

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев прокомментировал этот иск фразой Остапа Бендера.

"Помните, он ответил на заявление Паниковского, что он старый и его девушки не любят? "Обратитесь в лигу сексуальных реформ". Больше я не скажу не слова", — заявил Леонтьев РИА Новости.

В августе Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск "Роснефти", которая требовала от АФК "Система" и ее "дочки" "Системы-Инвест" 170,6 миллиарда рублей за ущерб, причиненный "Башнефти" при реорганизации в 2014 году. Суд взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей. Обе стороны оспаривают это решение, соответственно, оно не вступило в силу.

Накануне "Роснефть" сообщила, что вместе с "Башнефтью" подала второй иск к АФК и ее "дочке" с требованием взыскать 131,6 миллиарда рублей — это сумма дивидендов, полученных ответчиками от "Башнефти" с 2009 по 2014 год, за вычетом уплаченных налогов.

По информации, поступившей из "Роснефти", стало известно, что в качестве посредника в переговорах с АФК по мирному урегулированию спора выступает Российский фонд прямых инвестиций. Фонд, со своей стороны, заверил, что приложит все усилия для скорейшего достижения мирового соглашения.