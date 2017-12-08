В "Роснефти" прокомментировали иск АФК "Система" фразой Остапа Бендера

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев прокомментировал иск АФК "Система" к "Роснефти" о возмещении 330,449 миллиарда рублей ущерба фразой Остапа Бендера.

"Я комментирую одной фразой, из Остапа Бендера. Помните, он ответил на заявление Паниковского, что он старый и его девушки не любят? "Обратитесь в лигу сексуальных реформ". Больше я не скажу ни слова", — прокомментировал Леонтьев РИА Новости.

Ранее в пятницу АФК сообщила о подаче иска в Арбитражный суд Москвы, отметив вместе с тем, что по-прежнему готова к мирному урегулированию конфликта. Как говорится в сообщении АФК, она "вынуждена предпринимать действия для защиты законных интересов", так как в течение 2017 года "Роснефть" и "Башнефть" "предпринимали и продолжают предпринимать заведомо недобросовестные действия с целью неосновательного обогащения ответчиков и разрушения корпоративной стоимости АФК "Система", доведения корпорации до банкротства, нанесения ущерба корпорации, ее акционерам и кредиторам".

Арбитражный суд Башкирии в августе частично удовлетворил иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" убытков, причиненных в 2014 году башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". Суд первой инстанции взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей при общей сумме иска в 170,6 миллиарда рублей. Обе стороны оспаривают это решение в апелляционной инстанции, и, соответственно, оно не вступило в силу.

В четверг же "Роснефть" сообщила, что совместно с "Башнефтью" подала второй иск к АФК "Система" и ее "дочке" — с требованием взыскать 131,6 миллиарда рублей. Истец пояснил, что это соответствует сумме дивидендов, полученных ответчиками от "Башнефти" с 2009 по 2014 год, за вычетом уплаченных налогов.

"Роснефть" также сообщила, что в качестве посредника в переговорах с АФК "Система" по мирному урегулированию судебного спора был привлечен Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Фонд со своей стороны заверил, что приложит все возможные усилия для скорейшего достижения мирового соглашения.