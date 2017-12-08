Chevron сократит капзатраты в 2018 году на семь процентов

МЕХИКО, 8 дек — РИА Новости. Американская Chevron четвертый год подряд снижает капзатраты — на 2018 год компания планирует сократить расходы больше чем на 7%, до 18,3 миллиарда долларов, следует из сообщения Chevron.

По словам главы компании Джона Ватсона, это снижение отражает завершение ряда проектов, рост эффективности работы и высокое качество инвестиций.

Инвестиции в сектор геологоразведки и добычи компания направит в размере 15,8 миллиарда долларов (17,3 миллиарда в 2017 году), из них 6,6 миллиарда — на проекты в США. В переработку по всему миру планируется вложить 2,2 миллиарда долларов, как и в 2017 году, на другие проекты компания откладывает еще 200 миллионов долларов.

Как говорится в сообщении, Chevron намерена инвестировать 3,3 миллиарда долларов в 2018 году в бассейн Permian в США, и еще 1 миллиард — в другие сланцевые проекты.