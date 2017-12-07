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Экономика

Эксперты ждут ослабления рубля в 2018 году

18:0407.12.2017
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© Fotolia / Valerie PotapovaМонета в один рубль на фоне графика. Архивное фотоМонета в один рубль на фоне графика. Архивное фото
© Fotolia / Valerie Potapova

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Эксперты видят больше факторов для ослабления российской валюты, чем для ее укрепления в 2018 году, и некоторые из них считают высказывания главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина о курсе рубля опрометчивыми.

Джордж Сорос. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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В среду Орешкин заявил, что курс рубля не рухнет ни в этом, ни в следующем году. Он также отметил, что та переоцененность рубля, которая была в апреле, нивелирована, и национальная валюта близка к своему равновесному значению.

Только с начала месяца национальная валюта РФ ослабела на 1,4% по бивалютной корзине Банка России (состоит из доллара и евро). На 8 декабря ЦБ установил официальные курсы рубля относительно доллара и евро — 59,29 и 69,93 соответственно.

"Давать гражданам обещания о стабильном курсе неправильно, так как даже министр не является ясновидящим. Мы ожидаем, что в первом квартале 2018 года падение рубля может усилиться", — сказала РИА Новости замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева. "Давать подобные обещания очень опрометчиво, господин министр поступил неосмотрительно", — подчеркивает она.

"Мы не являемся антагонистами господина Орешкина, но и не выступаем с таким достаточно смелым заявлением в отношении курсовой динамики рубля на протяжении всего года", — в свою очередь, сказал Денис Давыдов из "Нордеа банка".

Агенты влияния

Рубль очень подвержен влиянию геополитических событий, в то время как ситуация в мире и отношение к России не улучшается, даже наоборот, агрессия нарастает, считает Кокорева. 2018 год может ознаменоваться чередой конфликтов: Китай, юго-восток Украины, ситуация вокруг Катара и Израиля также обостряется, не исключает она.

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"Все это может повлиять на рубль. Кроме того, в период президентских выборов и чемпионата мира по футболу — 2018 Запад будет усиливать давление и изоляцию страны, что также непременно отразится на рубле", — комментирует собеседница агентства.

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко также считает, что ситуация с рублем будет в значительной степени зависеть от конъюнктуры внешних рынков, геополитических факторов, а также — действий финансовых властей.

"Бюджетная политика остается достаточно строгой, долговая нагрузка не превысит 19% от ВВП через год. Однако стоит отметить, что при отсутствии роста цены на нефть импорт будет расти вследствие оживления потребительского спроса. Также Минфин будет активно скупать валюту, и эти факторы совместно действуют против укрепления рубля", — добавляет он.

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Герб Российской Федерации на монете

"Безусловно, вызовы будут поступать, хотя это и не означает, что рубль провалится. Но совершенно точно стоит ожидать заметные движения в начале следующего года, когда нам предстоит пережить доклад в отношении возможных санкций по отношению к госдолгу, который придется на 28 января", — считает Давыдов.

В первом квартале 2018 года у РФ достаточно большой объем погашений внешнего долга, который в январе превысит на порядка 15% объем декабря, также указывает аналитик.

Черный лебедь
© Depositphotos / kalnenko
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Третье – это все-таки большие валютные интервенции Минфина на рынке, называет еще одну причину влияния на динамику рубля эксперт.

"Если бы они проходили отдельно от всего, то были бы незаметны, а так в первом квартале они могут проявить себя довольно ярко. То есть, в первом квартале рублю предстоит пережить волнительный период. Наверное, это будет локальная история, но ее нельзя не отметить", — комментирует Давыдов.

По его прогнозу, эти факторы могут привести к ослаблению национальной валюты до 63 рублей за доллар.

"К середине года нам предстоит пережить продление сделки ОПЕК; несмотря на то, что соглашение приняли до конца 2018 года, но в середине года есть возможность его пересмотреть", — указывает эксперт. Для рубля в этом случае замаячит еще один риск – трансформации на нефтяном рынке, добавляет он.

"Еще один момент – дивергенция политик регуляторов, так как ФРС продолжит ужесточать политику, а "наши" – смягчать. Все это также будет оказывать, пусть не одномоментное, но "размазанное" давление на рубль. Поэтому мы не согласны, что рубль достиг равновесных уровней. У него есть все предпосылки к ослаблению", — считает эксперт.

В итоге до конца следующего года рубль может подешеветь на 3-5% к текущему уровню, прогнозирует Давыдов.

Немного солнца в холодной воде

Анастасия Соснова из банка "Российский капитал" также считает, что в настоящий момент рубль настроился на ослабление на фоне преобладания ряда негативных факторов: "В частности, это и выплаты по внешним долгам, и заявленные рекордные объемы покупки валюты Минфином, и заседания центробанков, решения по которым уже известны заранее, и сохраняющаяся геополитическая напряженность".

Российский рубль. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Тем не менее, потенциал для ослабления рубля следует считать ограниченным. Все вышеперечисленные факторы уже учтены в стоимости рубля, тогда как настоящий обвал национальной валюты может быть спровоцирован исключительно внешними шоками. А на данный момент риски внешних шоков, в частности, после объявления о продлении сделки ОПЕК+ до конца 2018 года, выглядят незначительными", — оценивает она.

"Да, скорее, не будет продолжительных и длительных обвалов, но говорить, что текущие уровни останутся неизменными, мы считаем, что это – небольшая роскошь", — резюмировал Давыдов.

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