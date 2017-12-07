Анатолий Чубайс: "Роснано" не планирует новых наноцентров в России

Председатель правления ООО УК РОСНАНО Анатолий Чубайс во время панельной сессии Россия в глобальной зеленой политике: вынужденное участие или перспективы для развития в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

Председатель правления ООО УК РОСНАНО Анатолий Чубайс во время панельной сессии Россия в глобальной зеленой политике: вынужденное участие или перспективы для развития в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. "Роснано" пока не планирует открывать новые наноцентры на территории России, рассказал председатель правления ООО "УК Роснано" Анатолий Чубайс, выступая в ходе VI Конгресса предприятий наноиндустрии.

"Роснано" через свои фонды вкладывает значительные средства в развитие нанотехнологий в ряде государств — от Китая до США — и в настоящее время владеет 15 наноцентрами в различных странах мира.

"Мы для себя решили, что, наверное, новых наноцентров строить не будем. "Живой" наноцентр — это все-таки сочетание персоналий, людей с уникальной компетенцией, квалификацией, которые готовы заниматься этим делом. С позиции региона — если нет позиции первого лица, губернатора, то даже замахиваться бессмысленно, ничего не получится. … Поэтому увеличивать количество наноцентров мы, наверное, не будем, в России просто нет регионов, которые бы с таким заделом были бы. Но в этих 15 мы будем продолжать работу", — заявил Чубайс.

"Наноцентров у нас 15 штук, среди них есть явные лидеры. Прекрасно развивается в Троицке наноцентр, прекрасно развивается в Новосибирске наноцентр, хорошо развивается Зеленоград, отлично развивается Ульяновск. Больше не назову, остальным есть к чему подтягиваться", — уточнил он.