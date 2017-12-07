Эксперт рассказал, какой будет стоимость биткоина к конце 2017 года

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Активный рост стоимости самой популярной в мире криптовалюты биткоин (bitcoin) будет продолжаться, несмотря на периодическую коррекцию в связи с фиксацией прибыли, и к концу 2017 года цена достигнет 30 тысяч долларов, заявил РИА Новости технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz).

В ходе торгов четверга стоимость биткоина обновила очередной исторический рекорд, достигнув отметки в 14,169 тысячи долларов.

"Ближайшие перспективы криптовалюты – невероятный спрос со стороны розничных и институциональных инвесторов. К концу 2017 года стоимость биткоина достигнет 30 тысяч долларов", — заявил он.

По словам Олшевича, коррекция в цене биткоина будет происходить, однако она существенно не замедлит темпы роста криптовалюты. "Коррекции будут происходить часто, стоимость биткоина может упасть до 10 тысяч долларов, но затем она снова будет расти", — сообщил он, отметив, что ниже 1000 долларов стоимость криптовалюты не упадет в краткосрочной и среднесрочной перспективах.