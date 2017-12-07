Глава Минэкономразвития назвал одну из главных проблем российской экономики

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Инфраструктура — одна из наиболее острых проблем российской экономики, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью изданию "Газета.Ru".

"Я убежден, что инфраструктура — это одна из ключевых проблем российской экономики. Мы здесь недоинвестированы, качество инфраструктуры не соответствует тому уровню развития, который есть сейчас в Российской Федерации, и является серьезным ограничением на пути экономического роста", — сообщил он.

Глава Минэкономразвития подчеркнул необходимость роста инвестиций в инфраструктуру. Без выполнения этого условия, по словам министра, не удастся существенно повысить темпы экономического роста.

Ранее Орешкин заявил о появлении у российской экономики устойчивости к колебаниям на мировых финансовых рынках.