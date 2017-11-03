Орешкин спрогнозировал продолжение роста российской экономики

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Позитивные тенденции в экономике РФ сохранятся, как бы ни складывалась ситуация на мировых финансовых рынках, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин, комментируя выдвижение в четверг президентом США Дональдом Трампом кандидатуры Джерома Пауэлла на пост нового главы ФРС.

"Что касается влияния на Россию, то за последние годы экономика стала гораздо более устойчивой к колебаниям внешней конъюнктуры", — сказал Орешкин.

Ключевую роль, по его словам, здесь сыграли структурные макроэкономические преобразования — переход к таргетированию инфляции, введение бюджетных правил, проведение правительством операций на внутреннем валютном рынке.

Благодаря этим мерам российская экономика успешно адаптировалась к глобальным вызовам, добавил министр.

"Со второй половины 2016 года возобновился рост ВВП. В дальнейшем мы ожидаем сохранения этих позитивных тенденций, как бы ни складывалась ситуация на мировых рынках", — заключил он.