Эксперты назвали регионы с самыми высокими зарплатами

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Самые высокие зарплаты в России у москвичей и жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и Чукотки, самые низкие – в национальных республиках, таких как Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов ЦФО, свидетельствуют результаты исследования заработков в российских регионах в 2017 году, которое подготовили эксперты рейтингового агентства "РИА Рейтинг" медиагруппы МИА "Россия сегодня".

Можно похвастаться

Составители рейтинга регионов России по зарплатам в 2017 году в качестве основного показателя ранжирования использовали долю высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц и долю низкооплачиваемых работников, у которых заработок составляет менее 10 тысяч рублей в месяц, а также медианную зарплату и коэффициент Джини.

В целом по России лишь 4,1% работников могут похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей на руки в месяц. Такой заработок почти в любой ситуации позволяет говорить о, как минимум, среднем достатке работника, а часто даже об относительно высоком, хотя тут тоже заметна высокая дифференциация. В северных удаленных регионах и Москве многие товары и услуги стоят заметно дороже, но даже при повышенных ценах такая зарплата является достойной по российским меркам.

Лишь 17 регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников на уровне выше среднего, а медианное значение данного показателя по регионам России составляет 1,5%.

В Ямало-Hенецком автономном округе (лидер рейтинга) почти 24% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, при этом доля низкооплачиваемых занятых вакансий составляет лишь 0,6%. Вторую строчку занял Чукотский автономный округ, где 21% работающих получает более 100 тысяч в месяц. На третьей строчке по доле высоких зарплат расположилось Москва – 17%. Еще в шести регионах данная доля превышает 10%: Hенецкий автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Камчатский край и республика Саха (Якутия), а замыкает десятку Мурманская область с результатом 8,1%.

Пример "американского" капитализма

Почти все регионы, лидирующие, по доле высокооплачиваемых работников – это удаленные регионы (северные или дальневосточные), а также столица. Таким образом, несмотря на все экономические и социальные преобразования последних десятилетий, как и в советский период, северные регионы по-прежнему конкурентоспособны на рынке труда, даже несмотря на потерю ряда советских льгот и преференций. Основной бизнес здесь – добыча всевозможных природных богатств. Он позволяет не только получать высокую прибыль собственниками, но и платить относительно высокую зарплату наемным рабочим.

Во многом высокие зарплаты являются компенсационными, так как уровень цен в регионах-лидерах достаточно высок. Однако компенсируется не только дороговизна текущего потребления, но и потеря в комфорте и качестве жизни из-за суровых погодных условий и удаленности от других регионов. Высокие зарплаты в Москве имеют иное объяснение. В столице расположены крупные офисы почти всех крупнейших российских и иностранных корпораций, Москва является финансовым центром России, кроме того, здесь располагаются федеральные органы государственной власти, широко представлены компании, относящиеся к сферам с высокой производительностью труда (IT, интернет-бизнес и другие). Все это определяет то, что большинство топ-менеджеров и наиболее высокооплачиваемых сотрудников работают в столице.

"Богатых" меньше

При этом Москва в отличие от многих других регионов-лидеров по зарплатам характеризуется относительно высокой для первой пятерки регионов долей (1,5%) работников с низкой оплатой труда (менее 10 тысяч рублей в месяц). В результате московский рынок труда похож на примеры "американского" капитализма – здесь достаточно много богатых людей, но и скромно зарабатывающих жителей также немало. Именно поэтому Москва является лидером по коэффициенту Джини (0,38), что говорит о максимальном среди регионов России расслоении работников по зарплатам.

На первый взгляд, несколько парадоксальным выглядит широкая представленность регионов из центральной России в числе субъектов РФ с минимальной долей высокооплачиваемых работников. Помимо национальных республик, которые исторически характеризуются высокой безработицей и низкими зарплатами, в числе регионов с минимальной долей "богатых" работников входят: Псковская область, Орловская область, Брянская область, Тамбовская область, Ивановская область и Кировская область.

В целом в 12 регионах, в том числе вышеназванных шести, менее 0,7% работников могут похвастаться заработком выше 100 тысяч рублей в месяц. Отсутствие большого количества вакансий с высокой зарплатой в регионах центральной России, скорее всего, связано их относительной близостью к Москве. В данном случае из-за относительно хорошей транспортной доступности, бизнесом можно управлять из столицы, таким образом, центральные офисы расположены в Москве, где руководству комфортнее жить, а основная масса работников, с невысокими зарплатами, сосредоточена в данных регионах.

Значимая социальная проблема

Кроме того, многие инициативные люди, кто мог бы стать бизнесменом или крупным руководителем, имеют больше возможностей для переезда в Москву, что несколько обескровливает ближайшие регионы. При этом в регионах, непосредственно граничащих с Московской областью (Калужская область, Тульская область, Ярославская область, Тверская область, Смоленская область и Владимирская область) уже наблюдается процесс относительно быстрого формирования высокопроизводительного бизнеса, ориентированного на московский рынок, что ведет к росту числа высокооплачиваемых работников, и, следовательно, приводит к более высокому расположению данных регионов в рейтинге.

В девяти регионах страны (восемь национальных республик и Алтайский край) доля людей, получающих менее 10 тысяч рублей в месяц, превышает 25%. Лидером по доле низкооплачиваемых работников стал Дагестан – 35%, а второй результат у Карачаево-Черкесской республики (30,5%).

В целом по России более 11% работающих зарабатывают менее 10 тысяч рублей в месяц. Это является значимой социальной проблемой. Как показали результаты исследования, в 22 регионах более 20% работающих получают менее 10 тысяч рублей в месяц.

Вместе с тем, в ряде регионов, в основном, дальневосточных и северных, почти нет людей, которые зарабатывают менее 10 тысяч рублей в месяц. Это во многом связано с тем, что цены на продукты и коммунальные услуги в северных и дальневосточных регионах очень высоки, а возможности для ведения подсобного хозяйства сильно ограничены климатическими условиями. Это накладывает определенные обязательства на работодателей. Таким образом, минимальные сложившиеся зарплаты учитывают региональную специфику ценообразования.

Эксперты РИА Рейтинг в качестве показателя межрегиональных зарплатных различий применили широко используемый коэффициент Джини. Изменяющийся в диапазоне от 0 до 1, коэффициент Джини выступает измерителем того, насколько неравномерно распределяется доходы среди различных групп населения, или другими словами – насколько велико расслоение общества по доходам (в нашем случае, по зарплатам). Так, если все граждане в регионе получают одинаковую зарплату, то коэффициент Джини будут равен нулю, а по мере роста зарплатного неравенства коэффициент будет стремиться к 1.

Исследование позволило получить ряд довольно интересных результатов. Неоспоримым лидером в России по минимальному значению коэффициента Джини является Белгородская область. Коэффициент Джини в этом регионе равен всего 0,27, что говорит о высокой степени равенства зарплат в регионе. Низкий коэффициент Джини характеризует Белгородскую область с положительной стороны, так как он наблюдается на фоне относительно быстрого роста экономики региона в последние годы.

Кроме Белгородской области хороший уровень относительного равенства зарплат наблюдается в республике Мордовия (0,28). А еще в девяти регионах (Hенецкий АО, Тульская область, Владимирская область, Пензенская область, республика Крым, Тамбовская область, Орловская область) значение коэффициента Джини не превышает 0,29. В большинстве своем, за исключением Hенецкого автономного округа, регионы с относительно низким коэффициентом Джини располагаются в конце списка по доле работников с зарплатами выше 100 тысяч рублей в месяц, то есть относительное равенство зарплат объясняется здесь отсутствием заметного числа богатых. Это не столь хорошо, как если бы в данных регионах не было бедных, чем может похвастаться HАО. Относительно хорошая ситуация (невысокий коэффициент Джини при хорошей медианной зарплате) при этом в упомянутой выше Белгородской области и Тульской области.

На другом полюсе, то есть в области высоких значений коэффициента Джини, находятся по разным причинам одновременно и богатые регионы, и относительно бедные. Так, наибольший коэффициент Джини по зарплатам, как уже упоминалось выше, наблюдается в Москве и Сахалинской области. На Сахалине развитие нефтегазодобычи в последние годы сформировало значительную группу работников, которые получают большие зарплаты, однако перераспределения на другие сектора (как например в ХМАО, НАО и ЯНАО) и соответственно их работников пока не произошло, что формирует заметное неравенство зарплат в регионе.

Помимо двух названных регионов лидеров по неравенству, заметная поляризация зарплат наблюдается еще в пяти субъектах: Красноярском и Забайкальском краях, республике Тыва, Астраханской и Костромской областях. И если в Красноярском и Забайкальском краях ситуация похожа на Московскую и Сахалинскую области, когда есть большое число высокооплачиваемых работников и при этом значительное число с низкими зарплатами, то в оставшихся трех регионах (Тыва, Астраханская и Костромская области) высокое неравенство объясняется очень большим количеством низкооплачиваемых работников, при том что богатых там не так много, то есть ситуация с неравенством в этих трех регионах обуславливает предпосылки для обострения социальных проблем.

Среднероссийское значение коэффициента Джини находится на относительно высоком уровне (0,37), что во многом объясняется не неравенством внутри регионов, а неравенством между разными регионами. В целом же неравенство зарплат в России согласно коэффициенту Джини находится примерно на уровне Японии или Англии. При этом зарплатный коэффициент Джини в целом по России заметно ниже, чем коэффициент Джини, рассчитанный для доходов (0,41). Это объясняется просто – для очень богатых людей зарплата – далеко не единственный источник дохода, больше всего богатство формируется за счет дивидендов, доходам по вкладам, доходов от владения собственностью и пр. Поэтому распределение зарплат в нашей стране и более равномерное, и в некотором смысле более справедливое, чем распределение доходов и сбережений. Такая ситуация в целом характерна для всех стран.

Результаты исследования показали масштабы территориального материального расслоения в России. Разница в показателях самых богатых и самых бедных регионов России является очень большой. Регионы-лидеры характеризуются медианной зарплатой (уровень, при котором ровно 50% работников в регионе зарабатывают больше этого уровня, а 50% – меньше) на уровне 53-59 тысяч рублей, а в наиболее бедных регионах среднестатистический работник может рассчитывать лишь на 14-15 тысяч рубле в месяц. Так в Дагестане медианная средняя зарплата составляет всего 13,6 тысячи рублей, что в 4,5 раза меньше, чем зарплата среднестатистического работника в самом благополучном регионе.

В целом в России 14 регионов с медианной зарплатой выше 30 тысяч рублей в месяц и 33 региона с медианной месячной зарплатой ниже 20 тысяч рублей. В среднем по России медианная месячная зарплата на руки составляет примерно 25 тысяч рублей.

Эксперты РИА Рейтинг отмечают, что наблюдается позитивная динамика в сокращении разницы между зарплатами в регионах. По их расчетам, за последние четыре года разница между регионами по максимальной и минимальной медианной зарплате сократилась с 4,6 раза до 4,3 раза. По мнению составителей рейтинга, возможно, сокращению неравенства "помог" кризис. Во-первых, замедление роста инвестиций повысило спрос на труд из-за меньшей автоматизации, а во-вторых, зарплаты высокооплачиваемых специалистов более гибко реагируют на деловую активность, а низкооплачиваемых сталкиваются с регулированием (МРОТ, зарплаты в социальной сфере в связи с майскими указами 2012 года). Поэтому можно ожидать, что при восстановлении роста российской экономики разница между регионами по заработным платам может опять начать расти.

Подробно с результатами исследования можно познакомиться на сайте riarating.ru.