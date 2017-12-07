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Экономика

Эксперты назвали регионы с самыми высокими зарплатами

00:5807.12.2017
019282
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Самые высокие зарплаты в России у москвичей и жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и Чукотки, самые низкие – в национальных республиках, таких как Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов ЦФО, свидетельствуют результаты исследования заработков в российских регионах в 2017 году, которое подготовили эксперты рейтингового агентства "РИА Рейтинг" медиагруппы МИА "Россия сегодня".

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Скворцова рассказала о росте средней зарплаты российских врачей за пять лет
Составители рейтинга регионов России по зарплатам в 2017 году в качестве основного показателя ранжирования использовали долю высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц и долю низкооплачиваемых работников, у которых заработок составляет менее 10 тысяч рублей в месяц, а также медианную зарплату и коэффициент Джини.

Можно похвастаться

В целом по России лишь 4,1% работников могут похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей на руки в месяц. Такой заработок почти в любой ситуации позволяет говорить о, как минимум, среднем достатке работника, а часто даже об относительно высоком, хотя тут тоже заметна высокая дифференциация. В северных удаленных регионах и Москве многие товары и услуги стоят заметно дороже, но даже при повышенных ценах такая зарплата является достойной по российским меркам.

Лишь 17 регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников на уровне выше среднего, а медианное значение данного показателя по регионам России составляет 1,5%.

В Ямало-Hенецком автономном округе (лидер рейтинга) почти 24% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, при этом доля низкооплачиваемых занятых вакансий составляет лишь 0,6%. Вторую строчку занял Чукотский автономный округ, где 21% работающих получает более 100 тысяч в месяц. На третьей строчке по доле высоких зарплат расположилось Москва – 17%. Еще в шести регионах данная доля превышает 10%: Hенецкий автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Камчатский край и республика Саха (Якутия), а замыкает десятку Мурманская область с результатом 8,1%.

Врач. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Почти все регионы, лидирующие, по доле высокооплачиваемых работников – это удаленные регионы (северные или дальневосточные), а также столица. Таким образом, несмотря на все экономические и социальные преобразования последних десятилетий, как и в советский период, северные регионы по-прежнему конкурентоспособны на рынке труда, даже несмотря на потерю ряда советских льгот и преференций. Основной бизнес здесь – добыча всевозможных природных богатств. Он позволяет не только получать высокую прибыль собственниками, но и платить относительно высокую зарплату наемным рабочим.

Пример "американского" капитализма

Во многом высокие зарплаты являются компенсационными, так как уровень цен в регионах-лидерах достаточно высок. Однако компенсируется не только дороговизна текущего потребления, но и потеря в комфорте и качестве жизни из-за суровых погодных условий и удаленности от других регионов. Высокие зарплаты в Москве имеют иное объяснение. В столице расположены крупные офисы почти всех крупнейших российских и иностранных корпораций, Москва является финансовым центром России, кроме того, здесь располагаются федеральные органы государственной власти, широко представлены компании, относящиеся к сферам с высокой производительностью труда (IT, интернет-бизнес и другие). Все это определяет то, что большинство топ-менеджеров и наиболее высокооплачиваемых сотрудников работают в столице.

Сотрудник военного предприятия. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Лашов
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При этом Москва в отличие от многих других регионов-лидеров по зарплатам характеризуется относительно высокой для первой пятерки регионов долей (1,5%) работников с низкой оплатой труда (менее 10 тысяч рублей в месяц). В результате московский рынок труда похож на примеры "американского" капитализма – здесь достаточно много богатых людей, но и скромно зарабатывающих жителей также немало. Именно поэтому Москва является лидером по коэффициенту Джини (0,38), что говорит о максимальном среди регионов России расслоении работников по зарплатам.

"Богатых" меньше

На первый взгляд, несколько парадоксальным выглядит широкая представленность регионов из центральной России в числе субъектов РФ с минимальной долей высокооплачиваемых работников. Помимо национальных республик, которые исторически характеризуются высокой безработицей и низкими зарплатами, в числе регионов с минимальной долей "богатых" работников входят: Псковская область, Орловская область, Брянская область, Тамбовская область, Ивановская область и Кировская область.

В целом в 12 регионах, в том числе вышеназванных шести, менее 0,7% работников могут похвастаться заработком выше 100 тысяч рублей в месяц. Отсутствие большого количества вакансий с высокой зарплатой в регионах центральной России, скорее всего, связано их относительной близостью к Москве. В данном случае из-за относительно хорошей транспортной доступности, бизнесом можно управлять из столицы, таким образом, центральные офисы расположены в Москве, где руководству комфортнее жить, а основная масса работников, с невысокими зарплатами, сосредоточена в данных регионах.

Покупка в магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Кроме того, многие инициативные люди, кто мог бы стать бизнесменом или крупным руководителем, имеют больше возможностей для переезда в Москву, что несколько обескровливает ближайшие регионы. При этом в регионах, непосредственно граничащих с Московской областью (Калужская область, Тульская область, Ярославская область, Тверская область, Смоленская область и Владимирская область) уже наблюдается процесс относительно быстрого формирования высокопроизводительного бизнеса, ориентированного на московский рынок, что ведет к росту числа высокооплачиваемых работников, и, следовательно, приводит к более высокому расположению данных регионов в рейтинге.

Значимая социальная проблема

В девяти регионах страны (восемь национальных республик и Алтайский край) доля людей, получающих менее 10 тысяч рублей в месяц, превышает 25%. Лидером по доле низкооплачиваемых работников стал Дагестан – 35%, а второй результат у Карачаево-Черкесской республики (30,5%).

В целом по России более 11% работающих зарабатывают менее 10 тысяч рублей в месяц. Это является значимой социальной проблемой. Как показали результаты исследования, в 22 регионах более 20% работающих получают менее 10 тысяч рублей в месяц.

Вместе с тем, в ряде регионов, в основном, дальневосточных и северных, почти нет людей, которые зарабатывают менее 10 тысяч рублей в месяц. Это во многом связано с тем, что цены на продукты и коммунальные услуги в северных и дальневосточных регионах очень высоки, а возможности для ведения подсобного хозяйства сильно ограничены климатическими условиями. Это накладывает определенные обязательства на работодателей. Таким образом, минимальные сложившиеся зарплаты учитывают региональную специфику ценообразования.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Зарплатное неравенство

Эксперты РИА Рейтинг в качестве показателя межрегиональных зарплатных различий применили широко используемый коэффициент Джини. Изменяющийся в диапазоне от 0 до 1, коэффициент Джини выступает измерителем того, насколько неравномерно распределяется доходы среди различных групп населения, или другими словами – насколько велико расслоение общества по доходам (в нашем случае, по зарплатам). Так, если все граждане в регионе получают одинаковую зарплату, то коэффициент Джини будут равен нулю, а по мере роста зарплатного неравенства коэффициент будет стремиться к 1.

Исследование позволило получить ряд довольно интересных результатов. Неоспоримым лидером в России по минимальному значению коэффициента Джини является Белгородская область. Коэффициент Джини в этом регионе равен всего 0,27, что говорит о высокой степени равенства зарплат в регионе. Низкий коэффициент Джини характеризует Белгородскую область с положительной стороны, так как он наблюдается на фоне относительно быстрого роста экономики региона в последние годы.

Кроме Белгородской области хороший уровень относительного равенства зарплат наблюдается в республике Мордовия (0,28). А еще в девяти регионах (Hенецкий АО, Тульская область, Владимирская область, Пензенская область, республика Крым, Тамбовская область, Орловская область) значение коэффициента Джини не превышает 0,29. В большинстве своем, за исключением Hенецкого автономного округа, регионы с относительно низким коэффициентом Джини располагаются в конце списка по доле работников с зарплатами выше 100 тысяч рублей в месяц, то есть относительное равенство зарплат объясняется здесь отсутствием заметного числа богатых. Это не столь хорошо, как если бы в данных регионах не было бедных, чем может похвастаться HАО. Относительно хорошая ситуация (невысокий коэффициент Джини при хорошей медианной зарплате) при этом в упомянутой выше Белгородской области и Тульской области.

Рабочий на вахте. Архивное фото.
© РИА Новости / Павел Лисицын
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На другом полюсе, то есть в области высоких значений коэффициента Джини, находятся по разным причинам одновременно и богатые регионы, и относительно бедные. Так, наибольший коэффициент Джини по зарплатам, как уже упоминалось выше, наблюдается в Москве и Сахалинской области. На Сахалине развитие нефтегазодобычи в последние годы сформировало значительную группу работников, которые получают большие зарплаты, однако перераспределения на другие сектора (как например в ХМАО, НАО и ЯНАО) и соответственно их работников пока не произошло, что формирует заметное неравенство зарплат в регионе.

Помимо двух названных регионов лидеров по неравенству, заметная поляризация зарплат наблюдается еще в пяти субъектах: Красноярском и Забайкальском краях, республике Тыва, Астраханской и Костромской областях. И если в Красноярском и Забайкальском краях ситуация похожа на Московскую и Сахалинскую области, когда есть большое число высокооплачиваемых работников и при этом значительное число с низкими зарплатами, то в оставшихся трех регионах (Тыва, Астраханская и Костромская области) высокое неравенство объясняется очень большим количеством низкооплачиваемых работников, при том что богатых там не так много, то есть ситуация с неравенством в этих трех регионах обуславливает предпосылки для обострения социальных проблем.

Среднероссийское значение коэффициента Джини находится на относительно высоком уровне (0,37), что во многом объясняется не неравенством внутри регионов, а неравенством между разными регионами. В целом же неравенство зарплат в России согласно коэффициенту Джини находится примерно на уровне Японии или Англии. При этом зарплатный коэффициент Джини в целом по России заметно ниже, чем коэффициент Джини, рассчитанный для доходов (0,41). Это объясняется просто – для очень богатых людей зарплата – далеко не единственный источник дохода, больше всего богатство формируется за счет дивидендов, доходам по вкладам, доходов от владения собственностью и пр. Поэтому распределение зарплат в нашей стране и более равномерное, и в некотором смысле более справедливое, чем распределение доходов и сбережений. Такая ситуация в целом характерна для всех стран.

Деньги. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Разница сокрашается

Результаты исследования показали масштабы территориального материального расслоения в России. Разница в показателях самых богатых и самых бедных регионов России является очень большой. Регионы-лидеры характеризуются медианной зарплатой (уровень, при котором ровно 50% работников в регионе зарабатывают больше этого уровня, а 50% – меньше) на уровне 53-59 тысяч рублей, а в наиболее бедных регионах среднестатистический работник может рассчитывать лишь на 14-15 тысяч рубле в месяц. Так в Дагестане медианная средняя зарплата составляет всего 13,6 тысячи рублей, что в 4,5 раза меньше, чем зарплата среднестатистического работника в самом благополучном регионе.

В целом в России 14 регионов с медианной зарплатой выше 30 тысяч рублей в месяц и 33 региона с медианной месячной зарплатой ниже 20 тысяч рублей. В среднем по России медианная месячная зарплата на руки составляет примерно 25 тысяч рублей.

Молодая семья
© Depositphotos / AllaSerebrina
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Эксперты РИА Рейтинг отмечают, что наблюдается позитивная динамика в сокращении разницы между зарплатами в регионах. По их расчетам, за последние четыре года разница между регионами по максимальной и минимальной медианной зарплате сократилась с 4,6 раза до 4,3 раза. По мнению составителей рейтинга, возможно, сокращению неравенства "помог" кризис. Во-первых, замедление роста инвестиций повысило спрос на труд из-за меньшей автоматизации, а во-вторых, зарплаты высокооплачиваемых специалистов более гибко реагируют на деловую активность, а низкооплачиваемых сталкиваются с регулированием (МРОТ, зарплаты в социальной сфере в связи с майскими указами 2012 года). Поэтому можно ожидать, что при восстановлении роста российской экономики разница между регионами по заработным платам может опять начать расти.

Подробно с результатами исследования можно познакомиться на сайте riarating.ru.

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