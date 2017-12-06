Швейцарские сыровары готовы сотрудничать с сырным кластером Подмосковья

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Швейцарские сыровары выразили готовность сотрудничать с сырным кластером, который создается в Дмитровском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Подмосковная делегация по время презентации инвестиционного потенциала региона в Швейцарии предложила швейцарским сыроварами сотрудничество. "У швейцарских коллег возник интерес к потенциалу Московской области, к нашему рынку сбыта, они очень заинтересованы участвовать в совместных программах. В частности, в сырном кластере, который будет развиваться в Дмитровском районе. Мы находимся в стадии переговоров по подписанию инвестиционного соглашения, чтобы там производился сыр по технологии Швейцарии", — сказал заместитель министра сельского хозяйства Московской области Юрий Зубарев после роуд-шоу.

Встреча делегации Московской области и сыроваров Швейцарии состоялась в академии сельского хозяйства Гранжнев в западном кантоне Фрибур. Там базируется крупнейший центр страны по подготовке сыроваров.

Образовательная программа рассчитана на два-три года, одновременно в академии обучаются 120 человек. Подмосковной делегации рассказали о сыроделии и уникальных технологиях производства более 15 видов сыра.

Для реализации проекта создания сырного кластера на территории Дмитровского района Подмосковья выделены 17 гектаров. Планируется, что после запуска проекта Подмосковье будет производить до 12,5 тысячи тонн сыра в год.