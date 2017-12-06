Ульяновская область будет развивать цифровые технологии на транспорте

УЛЬЯНОВСК, 6 дек — РИА Новости. В Ульяновской области будут реализованы совместные проекты с Ассоциацией "Цифровая эра транспорта"; соответствующее соглашение подписали губернатор региона Сергей Морозов и член комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ, президент Ассоциации Сергей Тен в рамках проходящего в Москве форума "Транспорт России", сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Соглашение направлено на развитие цифровой техники в сфере транспорта, регион стал первым среди субъектов РФ, в котором будет реализован подобный документ.

"Мы рассчитываем, что, благодаря реализации данных договоренностей, мы сможем не только более эффективно выстроить логистику транспортного сообщения в регионе, но и существенно снизить загруженность дорог в час пик, сократить время в пути для пассажиров. Кроме того, мы планируем создать ситуационный центр организации дорожного движения, установить автоматизированный весовой контроль. Будем внедрять цифровые технологии с момента проектирования автомобильных дорог и другой транспортной инфраструктуры", — привели в пресс-службе слова Морозова.

По информации специалистов регионального министерства промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта, Ульяновская область и Ассоциация "Цифровая эра транспорта" будут сотрудничать в сфере информационных и коммуникационных технологий, интеллектуальных транспортных систем и локальных решений, управления транспортными комплексами, предоставления услуг транспортной инфраструктуры в Ульяновской области, а также повышения мобильности и безопасности дорожного движения, улучшения транспортно-эксплуатационных показателей дорожной сети, снижения негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду.

Другие новости региона читайте здесь >>