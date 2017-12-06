Ульяновская область будет развивать цифровые технологии на транспорте

УЛЬЯНОВСК, 6 дек — РИА Новости. В Ульяновской области будут реализованы совместные проекты с Ассоциацией "Цифровая эра транспорта"; соответствующее соглашение подписали губернатор региона Сергей Морозов и член комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ, президент Ассоциации Сергей Тен в рамках проходящего в Москве форума "Транспорт России", сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
Соглашение направлено на развитие цифровой техники в сфере транспорта, регион стал первым среди субъектов РФ, в котором будет реализован подобный документ.
По информации специалистов регионального министерства промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта, Ульяновская область и Ассоциация "Цифровая эра транспорта" будут сотрудничать в сфере информационных и коммуникационных технологий, интеллектуальных транспортных систем и локальных решений, управления транспортными комплексами, предоставления услуг транспортной инфраструктуры в Ульяновской области, а также повышения мобильности и безопасности дорожного движения, улучшения транспортно-эксплуатационных показателей дорожной сети, снижения негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду.
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