Госдума приняла закон об инвестиционном консультировании

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Госдума приняла в редакции согласительной комиссии закон о регулировании деятельности по инвестиционному консультированию, которую осуществляют профессиональные участники рынка ценных бумаг — инвестиционные советники.

Первоначальная редакция закона была принята Госдумой 24 июня и отклонена Советом федерации 29 июня с предложением создать согласительную комиссию для его доработки. Основным предметом разногласий стало отсутствие в законе положений, касающихся деятельности таких посредников, как финансовые поверенные.

Доработанная редакция предоставляет брокеру право в целях заключения договора о брокерском обслуживании привлекать иное юрлицо, но только на основании договора поручения (поверенный брокера). В этом случае брокер будет нести ответственность за нарушение таким поверенным законодательства и нормативных актов ЦБ. Условия и порядок привлечения брокером поверенного будут установлены в базовом стандарте. Аналогичное право предоставляется и управляющему при заключении договора доверительного управления.

Подробности

Под инвестиционным консультированием в законе понимается оказание консультационных услуг клиенту в отношении ценных бумаг, сделок с ними и производными финансовыми инструментами путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Оказывать услуги по инвестиционному консультированию будут инвестиционные советники.

Предоставление профучастником рынка ценных бумаг, управляющей компанией инвестиционного и негосударственного пенсионного фонда, кредитной или страховой организацией, НПФ, страховым брокером информации о своих услугах и (или) выпущенных (эмитированных) ими финансовых инструментах, которая не содержит индивидуальной инвестиционной рекомендации, не будет считаться деятельностью по инвестиционному консультированию.

Инвестиционными советниками могут быть юрлица или индивидуальные предприниматели, которые вступили в саморегулируемую организацию инвестсоветников и включены в единый реестр таких советников. Вести реестр будет Банк России. Инвестсоветники — юрлица смогут совмещать эту деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и деятельностью кредитной организации. Инвестсоветник также вправе совмещать деятельность с любой иной, не подлежащей лицензированию деятельностью.

Инвестсоветникам запрещается давать индивидуальные инвестрекомендации лицам, отказавшимся предоставить информацию для определения их инвестиционных профилей. В то же время инвестсоветник не обязан проверять достоверность такой информации, а в случае предоставления недостоверной информации не будет нести ответственность за убытки, причиненные в связи с данной им рекомендацией, основанной на этой информации.