Экспорт грузинского вина в Россию продолжает расти

ТБИЛИСИ, 6 дек — РИА Новости. С января по ноябрь 2017 года Грузия экспортировала 70,2 миллиона бутылок вина, из них — 43,9 миллиона в Россию, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на Национальное агентство вина министерства сельского хозяйства республики.

По данным ведомства, объем экспортированной в 52 страны мира продукции за январь-октябрь вырос по сравнению с прошлогодним показателем на 54%, а ее стоимость — на 49%.

Как сообщает агентство, на первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия, куда было отправлено порядка 43,9 миллиона бутылок. Рост экспорта составил 76%.

На втором месте расположилась Украина, куда было продано более 7,6 миллиона бутылок вина. Рост экспорта в эту страну составил 48%.

Третье место занял Китай — порядка 6,4 миллиона бутылок. Экспорт туда увеличился на 38%.

По данным ведомства, за отчетный период экспорт бренди из Грузии составил более 16,3 миллиона бутылок (0,5 литров), что на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В денежном выражении это 35,3 миллиона долларов, что на 75% больше по сравнению с январем-октябрем 2016 года.

В целом за 11 месяцев 2017 года в денежном выражении экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди в 25 стран мира составил порядка 257,7 миллиона долларов, что на 47% больше аналогичного прошлогоднего показателя.

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