Назван субподрядчик строительства железнодорожных подходов к мосту в Крым

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. РЖД планируют заключить договор субподряда на строительство железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив с ООО "Управляющая компания "ТЮС" ("Трансюжстрой"), следует из материалов на портале госзакупок.
Строительство железнодорожных путей предусматривается первым этапом инвестиционного проекта "Создание сухогрузного района морского порта Тамань" (объекты федеральной собственности)".
В рамках первого этапа также запланирована реконструкция станции "Вышестеблиевская", строительство участка железнодорожной линии станция "Вышестеблиевская" — станция "Тамань-Пассажирская", станции "Пассажирская", создание линии станция "Тамань-Пассажирская" — восточный вход транспортного перехода через Керченский пролив, а также организация и строительство инженерных сетей, объектов внешнего электроснабжения.
"Трансюжстрой" специализируется на проектировании и строительстве железных и автомобильных дорог, объектов промышленного и гражданского назначения. Среди крупных железнодорожных проектов, в частности, участие в строительстве объектов транспортной инфраструктуры для Олимпиады-2014 в Сочи, в том числе железной дороги Адлер — горноклиматический курорт "Альпика-Сервис" и линии "Аэроэкспресс" Сочи-Адлер-Аэропорт "Сочи", участие в строительстве и реконструкции МКЖД и Большого кольца Московской железной дороги, БАМ-2.
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