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Экономика

Moody's прогнозирует стабильность российских банков в 2018 году

10:3406.12.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБанк. Архивное фотоБанк. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Макроэкономические условия деятельности банков РФ и их заемщиков стабилизировались и останутся в 2018 умеренно благоприятными, кредитные портфели банков вырастут в следующем году в среднем примерно на 7% в реальном выражении. ожидает вице-президент, старший кредитный специалист международного рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Банку России, по мнению Moody's, необходимо ужесточать надзорную деятельность в банковском секторе, также повышать ее независимость.

"Хоть это и может прозвучать неожиданно на фоне статистики отзыва банковских лицензий за последние годы, но нам представляется, что ЦБ необходимо и дальше ужесточать свою надзорную деятельность, а также повышать ее независимость, и прежде всего — в отношении тех банков, которые сегодня по тем или иным, чаще всего политическим причинам, пользуются негласными послаблениями от регулятора", — сказала Ульянова в интервью РИА Новости.

Кроме того, в отношении всех банков Moody's считает необходимым продолжить движение от надзора и регулирования на основе формальных критериев к "сущностному" надзору на основе профессионального суждения и превалирования содержания над формой, подчеркнула она.

"Нет смысла во введении лимитов кредитования связанных сторон, если вслед за этими лимитами вводятся послабления, а ряд банков для приведения своих показателей в соответствие с требованиями ЦБ прибегают не к уменьшению реального объема транзакций со связанными сторонами, а к формальному внесению изменений в уставные документы своих заемщиков и в кредитную документацию", — полагают в Moody's.

Девушка разрезает пластиковую карту. Архивное фото
© Fotolia / Bacho Foto
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ЦБ РФ нет смысла ужесточать политику резервирования, если некоторые крупные банки с государственным участием на протяжении длительного периода времени поддерживают свои резервы на очевидно недостаточном уровне, заявили в Moody's, не уточнив, о каких именно банках идет речь.

Прогноз

Состояние банковского сектора РФ в целом стабильно, но разрыв между показателями сильных и слабых игроков может быть впервые в новейшей истории российских банков очень велик. "Этот разрыв в условиях низкой инфляции будет, скорее всего, только увеличиваться", — ожидает Ульянова.

В перспективе прежде всего сильные игроки на банковском рынке, успевшие избавиться от старых проблемных кредитов и сформировавшие достаточные буферы по капиталу, смогут воспользоваться выгодами зарождающегося нового кредитного цикла в России, полагают в Moody's.

Клиент в отделении банка. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Экономика России перешла к скромному, но устойчивому росту, макроэкономические условия деятельности российских банков и их заемщиков стабилизировались и останутся в 2018 умеренно благоприятными, отмечают в международном рейтинговом агентстве.

"При этом инфляция опустилась до рекордных для новейшей России уровней менее 4%. Вкупе с ключевой ставкой вблизи ожидаемых нами 7% это продолжит формировать высокие положительные реальные процентные ставки в экономике, что создает поистине уникальную ситуацию, когда стратегия сбережения эффективно конкурирует со стратегией потребления у домохозяйств и инвестиций у предприятий", — говорит Ульянова.

В текущих макроэкономических условиях в РФ, характеризующихся низким ростом экономики и низкой инфляцией, только по-настоящему эффективные проекты, способные создавать реальную добавочную стоимость, могут быть жизнеспособны, но таких проектов не изобилие, отмечают в Moody's.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения депо на железнодорожной станции Москва-Киевская. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Отчасти это объясняет низкий спрос на кредитные ресурсы, особенно от средних и крупных компаний. Этот спрос разгоняться будет очень постепенно, и мы ожидаем, что после фактической стагнации 2017 года в 2018 году кредитные портфели банков вырастут в среднем примерно на 7% в реальном выражении", — сообщили в Moody's.

От количества к качеству

Макроэкономическая стабилизация в России приведет к стабилизации качества активов банков, однако доля проблемных кредитов в секторе будет по-прежнему высока – более 10%, ожидают в агентстве.

"В 2018 году мы ждем повышения достаточности капитала сектора, что будет поддерживаться хорошим уровнем прибыли. Хотя маржинальность кредитования в 2018 году начнет снижаться, этот фактор будет частично компенсироваться снижением кредитных потерь",- поясняет Ульянова.

Структура фондирования и ликвидность банковского сектора РФ, по оценке Moody's, в целом останутся на комфортном уровне. По мнению агентства, при этом государственная поддержка, оказываемая в РФ системно значимым банкам, имеет тенденцию к расширению.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings. Архивное фото
© AFP 2017 / Miguel Medina
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Регулятор в 2018 году в области надзора, по мнению Moody's, "перейдет от количества к качеству", так как в поле его зрения в 2018 году будут находиться прежде всего крупные и средние банки, чьи проблемы грозят цепной реакцией всему сектору. "Хотелось бы надеяться, что наконец заработает "превентивный надзор", когда проблемы в банках выявляются и локализуются на ранних стадиях, не дожидаясь паники клиентов и контрагентов и массивных оттоков ликвидности", — добавила Ульянова.

"Самое заметное достижение – это то, что регулятор наконец-то перешел к решению накопленных проблем крупных банков. Это – "минное поле", грозящее вспышками макроэкономической и социальной напряженности и способное вызвать "эффект домино", но без его "разминирования" говорить об окончательном оздоровлении банковского сектора не приходится", — также заявили в Moody's.

Открытие и Бинбанк

В Moody's также прокомментировали процесс спасения входящих в топ-12 в РФ по размеру активов "ФК Открытие" и Бинбанка, которые сейчас проходят процедуру финансового оздоровления через подконтрольный Центробанку Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). По новому механизму санации ЦБ становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.

Вкладчики закрытого банка. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Алферов
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Потраченные средства из ФКБС на санацию банка "ФК Открытие" и Бинбанка скорее всего не удастся вернуть при продаже этих банков, отмечал в октябре зампред ЦБ Василий Поздышев.

"Вывести санируемые банки на прибыль – чрезвычайно сложная задача, поскольку – как мы говорили ранее – слабым игрокам (к которым, без сомнения, относятся "ФК Открытие" и Бинбанк) будет трудно одновременно переваривать груз накопленных проблем и бороться за новых качественных клиентов в условиях низкоинфляционной экономики. Даже если для помощи этим банкам будет задействован административный ресурс, то его вряд ли будет достаточно, чтобы поставить санируемые банки на ноги и отправить в свободное плавание, по крайней мере в ближайшие два-три года", — считают в Moody's.

"Мы надеемся, что наступившая макроэкономическая стабилизация поможет даже слабым банкам избежать попадания в список санируемых, но для этого акционеры и руководство таких банков должны проявить недюжинную концентрацию и усилий, и ресурсов", — добавила Ульянова.

Рубли, доллары и евро. Архивное фото
© Fotolia / kkolosov
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В условиях низкой инфляции в РФ механизм санации банков ЦБ через докапитализацию гораздо более эффективен, чем применявшийся ранее механизм санации через Агентство по страхованию вкладов за счет долгосрочных дешевых кредитов, оценили в Moody's.

"Однако плюсы от собственно замены АСВ как оператора санации на ФКБС не столь очевидны, поскольку остаются вопросы в отношении конфликта интересов: ведь при новом механизме ЦБ выступает и как регулятор, и нередко как кредитор, и наконец — как владелец санируемого банка, причем владелец, которым движет цель как можно скорее оздоровить санируемый институт и продать его в рынок. Мы сомневаемся, что эти роли могут независимо сосуществовать в лице ЦБ", — замечает Ульянова.

Правила игры

Международные инвесторы в большинстве своем работают только с несколькими крупнейшими российскими банками, но, к сожалению, этот сегмент сотрудничества в настоящее время ограничен по причине международных санкций, анализируют в Moody's.

"К сожалению, действия регулятора пока не добавляют определенности в правила игры: то, за что наказываются одни банки (операции со связанными сторонами, недостаточное создание резервов по проблемным кредитам), другим банкам до поры до времени сходит с рук, и крайне сложно угадать момент, когда долго зреющие проблемы какого-либо банка наконец будут не только замечены, но и озвучены регулятором, с применением необходимых мер надзорного реагирования", — сказала Ульянова.

Заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев во время встречи руководителей российских банков с руководством Банка России. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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В ЦБ оценили состояние российской банковской системы
Российская банковская система очень мала в масштабах мировой финансовой системы, к примеру, активы всех российских банков в сумме равны активам одного Deutsche Bank и в 2,5 раза меньше активов China Construction Bank, добавила она. Но в целом размеры российской банковской системы, вкупе с небанковскими финансовыми рынками, прежде всего рынком облигаций, достаточны для обслуживания потребностей национальной экономики, отметили в Moody's.

"Основные вопросы у международных контрагентов возникают вовсе не к размерам сектора, а к по-прежнему непрозрачной системе корпоративного управления, слабому кредитному андеррайтингу, к подверженности российских банков политической конъюнктуре, которая может сегодня действовать в поддержку конкретного финансового института, а завтра – стать причиной его проблем", — заключила Ульянова.

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