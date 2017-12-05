Ульяновская область разработает предложения по "чек-листам" для бизнеса

УЛЬЯНОВСК, 5 дек — РИА Новости. Власти Ульяновской области создают рабочую группу для разработки предложений по формированию "чек-листов" — списков конкретных требований к предпринимателям со стороны контрольно-надзорных органов, составляемых с целью снизить избыточное количество проверок бизнеса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Такое поручение дал во вторник губернатор Сергей Морозов в рамках встречи с ульяновским бизнес-обудсменом Екатериной Толчиной, которая будет координировать работу группы. Предполагается, что в состав рабочей группы войдут представители сферы предпринимательства, юристы и руководители органов власти.

Эксперты должны будут разработать и внести предложения для реформирования существующей системы контрольно-надзорной деятельности (КНД), в частности, доработать "чек-листы". Эту инициативу одобрили участники IX бизнес-форума "Деловой климат в России", который проходил в регионе в конце ноября — начале декабря, сообщили в пресс-службе, напомнив, что по инициативе губернатора Ульяновская область первым из субъектов РФ осуществила реформу КНД.

"Выполняя поручения президента в части формирования комфортного делового климата, у себя в регионе мы приняли решение создать консультативный орган, который будет способен сформировать работоспособные предложения в рамках реформы контроля-надзора, а именно — сумеет доработать существующие "чек-листы" таким образом, что они устроят как проверяющие инстанции, так и бизнес", — приводится в сообщении комментарий Морозова.

По его словам, рабочая группа должна сравнить требования к бизнесу, существующие или планируемые к введению в РФ, с аналогичными моделями в экономически успешных зарубежных юрисдикциях, и выявить избыточные условия.

"Более того, именно у себя в регионе мы готовы провести апробацию выявленных вопросов и запустить процедуру оценки фактического воздействия "чек-листов". И как итог — представить наши разработки в федеральный центр для исключения лишних, то есть не подтвердивших целесообразность применения", — подчеркнул Морозов.

Как отметила на встрече бизнес-омбудсмен Ульяновской области, с января 2018 года на "чек-листы" в своей деятельности переходят 5 контрольно-надзорных ведомств, включая Ропотребнадзор и трудовую инспекцию, которые должны разработать обобщенные, четкие и понятные требования к ведению бизнеса в определенной сфере.

"Основная идея внедрения "чек-листов" — помочь более уверенно и спокойно пережить визит инспекторов. Карточка будет содержать не только контрольные вопросы, но и указывать, какие требования проверяются строго на глаз, а какие — с помощью приборов, лабораторий и так далее. Но, к сожалению, в настоящее время имеющиеся "чек-листы" содержат огромное количество избыточных и устаревших требований. Например, Роспотребнадзор разработал список из 220 пунктов. Трудовая инспекция — из 110 пунктов. Нельзя не понимать, что большинство компаний этот тест не пройдут", — привели в пресс-службе слова Толчиной.

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