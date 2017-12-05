Эксперты рассказали, почему пока нет смысла в создании криптовалют в России

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Создание криптовалют в РФ — технически реализуемая задача, но необходимо госрегулирование новых инструментов, без которого "цифровой рубль" не имеет смысла, заявили эксперты рынка в ходе первого благотворительного социально-инвестиционного форума "Русфонд".
Исполнительный директор Ассоциации "Финтех" Борис Ким, в свою очередь, отметил, что обычно, когда регуляторы обсуждают криптовалюту, они, в силу ее электронной формы, сравнивают ее с безналичными деньгами. При этом он считает, что сравнивать криптовалюту лучше с наличными денежными средствами.
"На самом деле криптовалюта больше похожа по своим свойствам на наличные деньги. Если мы хотим победить наличные, а к этому действительно есть много предпосылок, то нам нужно думать не противопоставляя криптовалюту безналичным деньгам, а сравнивая с наличными средствами. Тогда мы увидим, что наличными мы достаточно свободно рассчитываемся… Поэтому регуляторам надо сделать такой ментальный сдвиг и подумать, как сравнить криптовалюту со всеми ее свойствами с наличными деньгами", — считает он.
"Мое личное мнение, как регулировать, — с учетом новизны явления и того, что оно еще не в таких больших масштабах, надо пока хоть как-то регулировать и смотреть, что происходит с этим явлением… То есть, наблюдать за этим явлением, (которое будет — ред.) как цветочек расти, и надеяться, что вырастет. Ну, и при необходимости, если сорняк окажется, то полоть", — добавил Ким.