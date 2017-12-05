Эксперты рассказали, почему пока нет смысла в создании криптовалют в России

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Создание криптовалют в РФ — технически реализуемая задача, но необходимо госрегулирование новых инструментов, без которого "цифровой рубль" не имеет смысла, заявили эксперты рынка в ходе первого благотворительного социально-инвестиционного форума "Русфонд".

В конце 2016 года компания Qiwi зарегистрировала товарный знак "битрубль" для своей криптовалюты и позднее заявила, что рассчитывает получить разрешение на ее запуск в текущем году. "Что касается битрубля, технически сейчас мы можем создать эту валюту, технически. Но это практически не имеет смысла, тем более в отсутствие регулирования", — заявил директор по криптотехнологиям Qiwi Алексей Архипов, добавив, что "идея оцифровки валюты, идея крипторубля, по-прежнему очень жизнеспособна".

Исполнительный директор Ассоциации "Финтех" Борис Ким, в свою очередь, отметил, что обычно, когда регуляторы обсуждают криптовалюту, они, в силу ее электронной формы, сравнивают ее с безналичными деньгами. При этом он считает, что сравнивать криптовалюту лучше с наличными денежными средствами.

"На самом деле криптовалюта больше похожа по своим свойствам на наличные деньги. Если мы хотим победить наличные, а к этому действительно есть много предпосылок, то нам нужно думать не противопоставляя криптовалюту безналичным деньгам, а сравнивая с наличными средствами. Тогда мы увидим, что наличными мы достаточно свободно рассчитываемся… Поэтому регуляторам надо сделать такой ментальный сдвиг и подумать, как сравнить криптовалюту со всеми ее свойствами с наличными деньгами", — считает он.

Регулирование криптовалют, по словам Кима, тоже нужно. "Если у нас никак не прописана сущность криптовалют и способы обращения с ней и обмена с фиатными единицами, то это очень затрудняет существование этого явления в правовом поле, потому что нельзя доказать право собственности, расчетов, платить налоги – что плохо и для человека, и государства, которое недополучает налоги", — пояснил он.

"Мое личное мнение, как регулировать, — с учетом новизны явления и того, что оно еще не в таких больших масштабах, надо пока хоть как-то регулировать и смотреть, что происходит с этим явлением… То есть, наблюдать за этим явлением, (которое будет — ред.) как цветочек расти, и надеяться, что вырастет. Ну, и при необходимости, если сорняк окажется, то полоть", — добавил Ким.