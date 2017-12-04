Мост через Керченский пролив сомкнется к концу декабря

19:5704.12.2017
(обновлено: 20:41 04.12.2017)
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КРАСНОДАР/СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Пройти пешком с таманского берега на крымский по мосту через Керченский пролив можно будет уже в конце декабря, но пока сделать это смогут только рабочие.
Строители моста в понедельник рассказали, что все работы как по автодорожной, так и по железнодорожной части моста ведутся с опережением, строительство профинансировано более чем на 75%.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
Мост сомкнется к концу декабря
Строители моста намерены до конца этого года полностью соединить пролетные строения автодорожной части моста с фарватерными участками, сообщил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" (генподрядчик строительства) Леонид Рыженькин. По его словам, процесс надвижки пролетных строений довольно длительный и идет уже больше года.
"15-20 декабря мы планируем сомкнуться с фарватером с таманского берега. Такие же работы проводятся со стороны Керчи. Мы также планируем завершить их в конце декабря. Бросим маленькие мостики, и можно будет пройти пешком с таманского берега на керченский", – сказал Рыженькин журналистам.
При этом он уточнил, что перемещаться по такому технологическому переходу смогут только строители.
Строительство идет с опережением
Рыженькин рассказал, что все строительные работы как по автодорожной, так и по железнодорожной части моста через Керченский пролив на сегодняшний день ведутся с опережением.
Он напомнил, что параллельно строится и железная дорога.
"Сегодня готовы все опоры железнодорожного моста сухопутной части, с лета началась активная фаза по сооружению морских опор на железнодорожной составляющей. Работы сейчас ведутся с небольшим опережением. План задания этого года по железнодорожной составляющей мы уже в октябре выполнили в полном объеме. То есть можно говорить о том, что существенный задел за летний период строителями был сделан", — отметил замгендиректора.
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Автодорожную арку моста в Крым закрепили на проектной высоте. Съемка с дрона
Мостовое полотно почти создано
Инфоцентр "Крымский мост" сообщил, что строители завершили сооружение всех 288 опор автодорожной части моста в Крым и почти полностью создали его мостовое полотно.
Отмечается, что 85 из почти 300 опор находятся в морской акватории, работа над их сооружением была наиболее трудоемкой. В основание опор под автодорогу погружено более 3 тысяч свай, глубина их погружения составляла в среднем 50 метров от поверхности суши или воды, на одном из участков строительства достигла 88 метров. Для формирования железобетонных сердечников трубосвай, ростверков и тел опор потребовалось в общей сложности более 160 тысяч кубометров бетона.
Начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Роман Новиков заявил, что мостовое полотно автодорожной части моста собрано на 95%.
Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе
Позже Рыженькин рассказал, что после укладки асфальтобетона строители намерены установить устройство барьерного ограждения, провести электрификацию — поставить мачты освещения, а также проложить десятки километров кабельных линий, нанести дорожную разметку и установить систему автоматического дорожного движения, которая будет показывать водителям ситуацию на дороге.
Утром 13 октября строители подняли автодорожную арку моста через Керченский пролив на проектную высоту и начали ее закреплять на фарватерных опорах.
Идея возведения моста через Керченский пролив появилась в 2014 году. В феврале 2016 года проектная документация моста получила положительное заключение государственной экспертизы и уже в марте началось возведение свайных фундаментов конструкции. Президент России Владимир Путин 18 марта приехал в Керчь, чтобы проверить ход работ.
Мост возводится между Керченским и Таманским полуостровами через остров Тузла. Этот маршрут строительства был выбран из семидесяти четырех вариантов. Общая протяженность перехода моста составит 19 километров.
В марте 2016 года работа велась одновременно на нескольких участках строительства общей протяженностью более 10 километров.
Первая опора моста через Керченский пролив была готова в апреле 2016 года, а к июню строители погрузили на сухопутных и морских участках строительства более тысячи свай.
Монтаж пролетов и опор велся с июня, а в августе строители начали сооружение судоходной части моста. На фото: снимок моста, сделанный космонавтом Олегом Скрипочкой с борта МКС 29 августа.
Зимой на суше началось сооружение морских пролетов моста. К февралю на стендах было собрано почти пять с половиной тысяч тонн блоков арок.
Судоходный пролет моста будет лежать на двух массивных опорах, которые возводились за границами фарватера и не затрагивают зону судоходства. Строительство этих опор велось поэтапно на протяжении года.
В конце февраля 2017 года в Крыму началось строительство автомобильного подхода к мосту. Новая дорога длиной почти в 9 километров свяжет мост с трассой "Таврида".
В начале апреля строители начали бетонирование одной из двух фарватерных опор моста. Фундамент каждой такой опоры состоит из 95 свай, сделанных из толстостенной стальной трубы.
К маю строители завершили сооружение половины опор моста через Керченский пролив, в том числе все сухопутные опоры автодорожной части конструкции.
В конце мая строители приступили к сооружению тел фарватерных опор автодорожного и железнодорожного мостов через Керченский пролив. Для этой работы потребовалось около 2,8 тысячи тонн арматуры и больше 5,5 тысячи кубометров бетона.
К 16 июня на керченском берегу была завершена сборка железнодорожного арочного пролета: строители замкнули свод арки на высоте 45 метров от основания конструкции. Сборка арки продолжалась год. Общий вес пролета превысил 5,8 тысячи тонн.
В июле 2017 года на мосту стартовали работы по устройству дорожного покрытия: была начата укладка его нижнего слоя. Первый асфальтобетон уложили на четырех пролетах моста на острове Тузла.
В Керчи на горе Митридат 12 августа в честь масштабного строительства установили пятиметровую скамейку, выполненную в форме букв, составляющих слова "Крымский мост". Сооружение из металла длиной в пять метров весит полтонны. Скамейка стала подарком жителям города от строителей моста.
Операция по установке железнодорожного пролета моста через Керченский пролив началась утром 27 августа 2017 года. Арка длиной 227 метров и высотой 45 метров была доставлена к фарватерным опорам с помощью специальных плавучих понтонов. Поздно вечером 28 августа начался подъем пролета с помощью мощных домкратов, который успешно завершился утром 29 числа.
Железнодорожная арка моста весом 6 тысяч тонн была закреплена на фарватерных опорах на высоте 35 метров над уровнем моря. В течение следующей недели под аркой через пролив прошли более 550 судов, идущих транзитом по Керчь-Еникальскому каналу из Черного моря в Азовское и обратно.
Российский космонавт Сергей Рязанский 2 сентября опубликовал в социальных сетях снимки моста через Керченский пролив, сделанные с борта МКС. В подписи к фото Рязанский отметил, что космонавты следят за процессом строительства моста с орбиты.
Спустя неделю после установки железнодорожной арки инженеры провели комплексный мониторинг, который не зафиксировал нештатных отклонений в деформации и осадке конструкций моста. На фото: космический аппарат РОСКОСМОСА "Ресурс-П" запечатлел 4 сентября проход судна под железнодорожной аркой моста.
Рано утром 11 октября автодорожную арку моста длиной 227 метров и высотой 45 метров погрузили на специальные плавучие опоры и вывели ее на фарватер Керчь-Еникальского канала.
К вечеру 11 октября плавучие опоры доставили автодорожный арочный пролет моста в створ между фарватерными опорами.
После того, как на арочном пролете закрепили подъемные тросы, была проведена работа по подготовке 12 домкратов, грузоподъемность каждого из которых составляет 650 тонн. Подъем дорожного пролета начался утром 12 октября.
Автодорожный пролет конструктивно отличается от железнодорожного, вес которого на тысячу тонн больше: связь нижнего пояса с аркой обеспечивают гибкие подвески — цельные стальные канаты толщиной шесть сантиметров.
Операция по установке автодорожной арки проходила в несколько этапов. Весь процесс подъема пролета на 35-метровую высоту занял порядка пяти часов.
К полудню 13 октября мостостроители закрепили конструкцию "ветровыми связями" - временными балками, которые зафиксировали положение арки в пролете для окончательного монтажа. После этого судоходство в Керчь-Еникальском канале было возобновлено.
За летне-осенний период строители установили арки моста и довели нить пролетных строений под автодорогу вплотную к фарватерному участку.
Из 19 километров моста через Керченский пролив к 4 декабря заасфальтировали почти девять.
К началу декабря строители моста через Керченский пролив установили все опоры его автомобильной части. Из 288 опор 85 находятся в море, из-за чего работа над их сооружением была наиболее сложной.
Профинансировано на 75%
Строительство моста через Керченский пролив с момента подписания госконтракта профинансировано на 170 миллиардов рублей, что составляет более 75% от суммы контракта, сообщил в понедельник журналистам представитель заказчика строительства замначальника ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Кайрат Турсунбеков.
"С момента подписания государственного контракта в феврале 2015 года строительство профинансировано более чем на 170 миллиардов рублей, что составляет более 75% от суммы контракта", — сказал Турсунбеков.
Строительство Крымского моста. 3 декабря 2017
По его словам, на сегодняшний день заказчик проекта принял выполненные работы на 111 миллиардов рублей с лишним. "Эта сумма составляет половину", — заключил представитель заказчика, напомнив, что общая стоимость контракта составляет 223 миллиарда рублей.
Максимальные показатели
На строительстве моста задействовано максимальное число рабочих — 7 тысяч человек в сутки. Все специалисты из России, иностранцев среди них нет, рассказал Рыженькин.
"2017 год — это пик всей стройки. Это максимальное количество людей на стройплощадке, максимальный объем работ, выполненных за год… Работы ведутся посменно: есть дневная и ночная смены, у нас вахтовый метод работы, две вахты. Сегодня на объект в сутки выходят более 7 тысяч рабочих, в месяц — порядка 14 тысяч рабочих и специалистов", — сказал он, уточнив, что работы ведутся одновременно на всех восьми участках, разбитых на протяжении всего будущего моста.
Рыженькин добавил, что в проекте задействованы более 20 крупных подрядных организаций, специалисты которых приехали со всей России.
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