Мост через Керченский пролив сомкнется к концу декабря

КРАСНОДАР/СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Пройти пешком с таманского берега на крымский по мосту через Керченский пролив можно будет уже в конце декабря, но пока сделать это смогут только рабочие.

Строители моста в понедельник рассказали, что все работы как по автодорожной, так и по железнодорожной части моста ведутся с опережением, строительство профинансировано более чем на 75%.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Мост сомкнется к концу декабря

Строители моста намерены до конца этого года полностью соединить пролетные строения автодорожной части моста с фарватерными участками, сообщил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" (генподрядчик строительства) Леонид Рыженькин. По его словам, процесс надвижки пролетных строений довольно длительный и идет уже больше года.

"15-20 декабря мы планируем сомкнуться с фарватером с таманского берега. Такие же работы проводятся со стороны Керчи. Мы также планируем завершить их в конце декабря. Бросим маленькие мостики, и можно будет пройти пешком с таманского берега на керченский", – сказал Рыженькин журналистам.

При этом он уточнил, что перемещаться по такому технологическому переходу смогут только строители.

Строительство идет с опережением

Рыженькин рассказал, что все строительные работы как по автодорожной, так и по железнодорожной части моста через Керченский пролив на сегодняшний день ведутся с опережением.

Он напомнил, что параллельно строится и железная дорога.

"Сегодня готовы все опоры железнодорожного моста сухопутной части, с лета началась активная фаза по сооружению морских опор на железнодорожной составляющей. Работы сейчас ведутся с небольшим опережением. План задания этого года по железнодорожной составляющей мы уже в октябре выполнили в полном объеме. То есть можно говорить о том, что существенный задел за летний период строителями был сделан", — отметил замгендиректора.

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Мостовое полотно почти создано

Инфоцентр "Крымский мост" сообщил, что строители завершили сооружение всех 288 опор автодорожной части моста в Крым и почти полностью создали его мостовое полотно.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко Перейти в фотобанк Строительство моста в Крым профинансировано уже более чем на 75% Отмечается, что 85 из почти 300 опор находятся в морской акватории, работа над их сооружением была наиболее трудоемкой. В основание опор под автодорогу погружено более 3 тысяч свай, глубина их погружения составляла в среднем 50 метров от поверхности суши или воды, на одном из участков строительства достигла 88 метров. Для формирования железобетонных сердечников трубосвай, ростверков и тел опор потребовалось в общей сложности более 160 тысяч кубометров бетона.

Начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Роман Новиков заявил, что мостовое полотно автодорожной части моста собрано на 95%.

Позже Рыженькин рассказал, что после укладки асфальтобетона строители намерены установить устройство барьерного ограждения, провести электрификацию — поставить мачты освещения, а также проложить десятки километров кабельных линий, нанести дорожную разметку и установить систему автоматического дорожного движения, которая будет показывать водителям ситуацию на дороге.

Профинансировано на 75%

Строительство моста через Керченский пролив с момента подписания госконтракта профинансировано на 170 миллиардов рублей, что составляет более 75% от суммы контракта, сообщил в понедельник журналистам представитель заказчика строительства замначальника ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Кайрат Турсунбеков.

"С момента подписания государственного контракта в феврале 2015 года строительство профинансировано более чем на 170 миллиардов рублей, что составляет более 75% от суммы контракта", — сказал Турсунбеков.

По его словам, на сегодняшний день заказчик проекта принял выполненные работы на 111 миллиардов рублей с лишним. "Эта сумма составляет половину", — заключил представитель заказчика, напомнив, что общая стоимость контракта составляет 223 миллиарда рублей.

Максимальные показатели

На строительстве моста задействовано максимальное число рабочих — 7 тысяч человек в сутки. Все специалисты из России, иностранцев среди них нет, рассказал Рыженькин.

"2017 год — это пик всей стройки. Это максимальное количество людей на стройплощадке, максимальный объем работ, выполненных за год… Работы ведутся посменно: есть дневная и ночная смены, у нас вахтовый метод работы, две вахты. Сегодня на объект в сутки выходят более 7 тысяч рабочих, в месяц — порядка 14 тысяч рабочих и специалистов", — сказал он, уточнив, что работы ведутся одновременно на всех восьми участках, разбитых на протяжении всего будущего моста.

Рыженькин добавил, что в проекте задействованы более 20 крупных подрядных организаций, специалисты которых приехали со всей России.