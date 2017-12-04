Назван лидирующий по росту промышленного производства регион

ХАБАРОВСК, 4 дек — РИА Новости. Рост промышленного производства в Еврейской автономной области (ЕАО) за 10 месяцев этого года составил 47,5%, что делает регион лидером по этому показателю не только на Дальнем Востоке, но и в целом по России, сообщает Минвостокразвития РФ в понедельник.

"За 10 месяцев 2017 года рост промышленного производства в Еврейской автономной области составил 47,5%, что делает регион лидером по этому показателю не только по Дальнему Востоку, но и в целом по России", — приводятся в сообщении слова губернатора области Александра Левинталя.

Как отметил губернатор, рост отмечается и в других отраслях экономики.

"В сфере сельского хозяйства рост составил 121,6%, в строительстве — 68,9 %. Мы запустили в прошлом году горно-обогатительной комбинат, поэтому добывающие отрасли выросли почти в семь раз, но и обрабатывающий сектор вырос на 25%. Учитывая показатели других регионов России, это тоже очень неплохо", — подчеркнул Левинталь.

Губернатор отметил, что перед всеми регионами Дальнего Востока по поручению президента России Владимира Путина стоит задача за три года войти в топ-30 в рейтинге инвестиционного климата. Для увеличения объема инвестиций области вводятся дополнительные механизмы поддержки малых и средних предприятий.

В прошлом году в ЕАО заработало региональное агентство по привлечению инвестиций. Внедрен механизм предоставления земельных участков в аренду без торгов. Для его реализации разработана прозрачная нормативно-правовая база, уже реализовано несколько проектов.