Президент Сербии хочет обсудить с Путиным увеличение поставок газа

БЕЛГРАД, 2 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе ожидаемого в декабре визита в Россию надеется обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным поставки газа в республику.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в конце ноября на встрече с президентом Сербии передала приветствие от президента России и отметила, что в Москве ожидают визита Вучича в декабре текущего года. Ранее сам президент Сербии заявлял, что может посетить Москву в середине декабря.

По данным главы Сербии, потребление газа в стране в 2017 году достигнет 2,1-2,2 миллиарда кубометров и продолжит расти.

"Ожидаем, что через три года потребление составит 2,7 миллиарда кубических метров, таким образом, нам с 2021 года будет требоваться три миллиарда кубометров газа", — цитирует агентство Танюг президента.

"Попытаемся и договориться о выгодном сотрудничестве и немного обрадовать сотрудников химического предприятия "Азотара" и компании "МСК Кикинда", обычно я строг к ним. В любом случае, попробую разговаривать с Путиным об этом", — приводит агентство слова Вучича.

Сербский лидер также отметил, что ожидает и разговора о газопроводе "Турецкий поток" и подчеркнул, что у Сербии нет долгов перед "Газпромом" и страна "все обязанности выполняет вовремя".