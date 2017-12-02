Посол Франции в России призвала к совместному развитию сельского хозяйства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Посол Франции в России Сильви Берманн, находясь с визитом в Свердловской области, высказалась за продолжение развития сельского хозяйства силами двух стран, передает корреспондент РИА Новости.

Визит посла начался 2 декабря с посещения цеха по производству сыров и козьей фермы предприятия УГМК-Агро, расположенного в Верхней Пышме.

"Я недавно приехала в Россию. Считаю, что следует совместными силами развивать сферу сельского хозяйства. Это очень важная работа",- сказала Берманн.

Визит посла Франции продлится до 5 декабря. В рамках поездки запланирован визит Берманн на стадион "Екатеринбург-Арена", в "Ельцин Центр", УрФУ и Музей военной техники УГМК.