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Экономика

Эксперты рассказали, вырастет ли цена на нефть после продления сделки ОПЕК+

11:1602.12.2017
(обновлено: 11:35 02.12.2017)
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Продление соглашения ОПЕК+ до конца 2018 года не вернет цены на нефть к отметкам выше 65 долларов за баррель, единодушно уверены аналитики, опрошенные РИА Новости. Главной интригой следующего года они называют не столько динамику цен на нефть, сколько способность ОПЕК+ плавно выйти из сделки, чтобы не вызвать новых потрясений на рынке.

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
Нефть дорожает после продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение изначально было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на три квартала — до конца марта 2018 года. В четверг участники этих договоренностей договорились продлить соглашение еще на девять месяцев — до конца 2018 года.

Это решение давно ожидалось рынком, поэтому нефть на него практически не отреагировала, продолжив умеренно расти в цене. В пятницу марка Brent плавно, без резких скачков преодолела отметку в 63 доллара за баррель. Ряд экспертов были удивлены столь вялой реакцией рынка даже на ожидаемое решение.

Не выше $65

Участники 173-го заседания ОПЕК и третьей встречи со странами, не входящими в ОПЕК. 30 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ОПЕК+ отпраздновала годовщину сделки по нефтедобыче ее продлением
В 2018 году ни один из опрошенных экспертов не ожидает роста цен выше 65 долларов за баррель. В последний раз цена на нефть Brent преодолевала эту планку в июне 2015 года.

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, росту цен на нефть сейчас способствует не только сделка ОПЕК+, но и ряд геополитических факторов. Среди них — устойчивый рост глобальной экономики, а также напряженная ситуация на Ближнем Востоке, в частности, в Ираке. Кроме того, Венесуэла стоит на краю дефолта, в Нигерии существует возможность разрушения нефтяной инфраструктуры, а в Саудовской Аравии сохраняются мощные политические риски.

Одновременно на рынке действуют и негативные факторы, главными из которых эксперт назвал рост добычи сланцевой нефти в США и увеличение числа буровых установок в стране.

"Пока факторы, способствующие росту и снижению нефтяных цен, в существенной степени компенсируют друг друга. Новое соглашение ОПЕК+ будет способствовать или стабилизации, или даже легкому повышательному ралли. Но ожидать мощного ралли цен на нефть, до 100 долларов за баррель, не стоит", — говорит Осадчий. По итогам 2017 года он ожидает цену на Brent в диапазоне 60-65 долларов за баррель.

По мнению главы аналитического отдела S&P Global Platts Крис Мидгли (Chris Midgley), слабый сезонный спрос и рост запасов нефти будут оказывать давление на цены и в первой половине 2018 года.

Аналогичного мнения придерживается вице-президент международного рейтингового агентства Moody's Денис Перевезенцев. Базовый сценарий агентства предполагает, что цены на нефть до конца 2018 года останутся в диапазоне 40-60 долларов за баррель, хотя продление сделки ОПЕК+ сводит к минимуму вероятность движения цен к нижней границе этого коридора.

"В значительной степени результаты заседания ОПЕК+ уже были учтены в ценах, вряд ли можно ожидать существенного долгосрочного увеличения цен на фоне роста добычи в США, хотя скачки цен на фоне оптимизма инвесторов исключать нельзя", — добавил Перевезенцев.

Член совета директоров ИК "Прайм Капитал" Сергей Судилин отметил, что снижение стоимости нефти тоже маловероятно. "Мы считаем, что в 2018 году нам не стоит ожидать серьезного понижения цен на "черное золото". Они останутся в диапазоне 60-65 долларов за баррель", — говорит он.

"Из всех классов активов наибольший потенциал роста у акций развивающихся стран, среди которых — Россия: циклическое восстановление нашей экономики только начинается и будет поддерживать рост прибылей компаний как минимум в ближайший год. К тому же наша страна является крупным экспортером сырья", — добавил Судилин.

Интрига-2018

Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медведев призвал уменьшать зависимость экономики от нефти и газа
Ключевой интригой 2018 года эксперты называют дальнейшую судьбу соглашения ОПЕК+. Пока не ясно, придется ли участникам сделки продлевать ее после 2018 года – это зависит от множества рыночных и геополитических факторов. При этом, если ОПЕК+ решит прекратить сделку, крайне важно сделать это плавно, чтобы не вызвать нового обвала на рынке.

Участники соглашения это обещали. В частности, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявлял, что ОПЕК+ пока рано обсуждать стратегию выхода из соглашения, но делать это нужно будет очень мягко, чтобы избежать возращения излишков запасов на рынок.

"Решение ОПЕК говорит о том, что пока ситуация всех устраивает. Но неслучайно участники пакта, продлив его до конца 2018 года, сделали промежуточную дату возможного пересмотра квот – июнь. Слишком много локальных факторов неопределенности, которые могут повлиять на глобальный баланс поставок, сместив его как в сторону избытка, так и наоборот", — говорит главный редактор по товарным рынкам Thomson Reuters Александр Ершов.

Среди факторов неопределенности Осадчий, в частности, назвал антироссийские санкции, возможное дальнейшее замедление роста китайской экономики и ситуацию с Ираном. "Все это не позволяет уверенно говорить о сохранении нового нефтяного картеля на длительный период", — отметил он.

Перевезенцев отметил, что новое снижение цен на нефть в случае резкого выхода из сделки и роста добычи в США ударит по всем участникам соглашения, при этом сланцевые производители США получат преимущество.

"Основной вопрос 2018 года, если цены продолжат рост выше 60-65 долларов за баррель и запасы нефти существенно снизятся, — как плавно выйти из этого соглашения, ведь у основных участников этого соглашения (прежде всего России и Саудовской Аравии) есть потенциал повышения уровней добычи", — подчеркнул аналитик.

Заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова напомнила, что, по прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть вырастет в 2018 году на 1,4% — более чем до 98 миллионов баррелей в сутки.

"Если прогноз ОПЕК не оправдается, и спрос на нефть по-прежнему окажется слабым, то сделку ОПЕК+, возможно, снова придется продлевать", — указала она.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
© РИА Новости, Инфографика
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Структура и задачи ОПЕК
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