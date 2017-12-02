Сенат США принял законопроект о налоговой реформе

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Сенат конгресса США в субботу принял законопроект о налоговой реформе, сообщает издание Business Insider.

По данным издания, за принятие реформы проголосовал 51 сенатор, 49 высказались против. Сенатор Боб Коркер был единственным республиканцем, проголосовавшим против законопроекта.

Голосование прошло всего через несколько часов после того, как была предоставлена финальная версия налоговой реформы. Некоторые изменения в законопроекте были внесены в виде пометок на полях, написанных от руки. Все это стало причиной того, что голосование затянулось на несколько часов.

Ранее профильный, бюджетный комитет сената одобрил проект налоговой реформы, которую предложили республиканцы. Теперь она поступила на рассмотрение полного состава сената.

Президент США Дональд Трамп пообещал в результате осуществить "огромное снижение налогов, крупнейшее в истории страны". По его словам, после принятия реформы "произойдут многие хорошие вещи, в том числе возвращение в страну из офшоров 4 триллионов долларов, а также создание новых рабочих мест".

Ключевое из положений реформы — снижение налога на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Республиканцы считают, что это позволит повысить конкурентоспособность экономики США и вернуть из-за рубежа прибыли американских корпораций на триллионы долларов. Кроме того, предприняты изменения в налогообложении физических лиц. Вместо действующей шкалы из семи категорий прогрессивного подоходного налога предложены всего три: 12%, 25% и 35%. Сейчас минимальный подоходный федеральный налог составляет 10%, однако республиканцы заявляют, что повышение ставки не скажется на наименее богатых из-за планирующегося повышения налоговых вычетов.