Сенат США принял законопроект о налоговой реформе

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Сенат конгресса США в субботу принял законопроект о налоговой реформе, сообщает издание Business Insider.
Голосование прошло всего через несколько часов после того, как была предоставлена финальная версия налоговой реформы. Некоторые изменения в законопроекте были внесены в виде пометок на полях, написанных от руки. Все это стало причиной того, что голосование затянулось на несколько часов.
Ранее профильный, бюджетный комитет сената одобрил проект налоговой реформы, которую предложили республиканцы. Теперь она поступила на рассмотрение полного состава сената.
Ключевое из положений реформы — снижение налога на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Республиканцы считают, что это позволит повысить конкурентоспособность экономики США и вернуть из-за рубежа прибыли американских корпораций на триллионы долларов. Кроме того, предприняты изменения в налогообложении физических лиц. Вместо действующей шкалы из семи категорий прогрессивного подоходного налога предложены всего три: 12%, 25% и 35%. Сейчас минимальный подоходный федеральный налог составляет 10%, однако республиканцы заявляют, что повышение ставки не скажется на наименее богатых из-за планирующегося повышения налоговых вычетов.