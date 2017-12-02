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Экономика

Условия не выполнены: Еврокомиссия отказала Украине в новом транше

Сюжет:
Ситуация на Украине. Декабрь 2017 (20)
04:0402.12.2017
(обновлено: 04:08 02.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЗдание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фотоЗдание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Еврокомиссия приняла решение не выделять Киеву последний транш из программы макрофинансовой помощи в связи с несоблюдением украинскими властями некоторых условий.

Флаги ЕС и Украины в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Утром — лес, вечером — деньги: почему Брюссель больше не дает кредиты Киеву
В 2015 году в ЕС одобрили программу оказания финансовой помощи для Украины на сумму 1,8 миллиарда евро. Действие этой программы завершается в январе следующего года. Украинские власти пока получили 1,2 миллиарда евро. Киев получает эти средства в обмен на выполнение определенных требований, среди которых числится проведение различных реформ.

Продолжайте реформы

Киев принял существенные меры для получения последней выплаты, однако не исполнил все обязательства.

"В связи с этим Еврокомиссия не в состоянии перечислить последний транш", — говорится в сообщении органа исполнительной власти ЕС.

Кроме того, Брюссель призвал украинские власти не останавливаться на достигнутом и продолжать начатые в стране реформы.

В ЕК также не исключили оказание финансовой помощи Украине в дальнейшем.
Еврокомиссия "готова оценить уместность программы-преемника" и представить предложение в начале следующего года. Любые подобные инициативы ЕК должны быть одобрены Европарламентом и Советом стран ЕС.

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное фото.
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
У Еврокомиссии заканчивается терпение из-за коррупции на Украине
Украинский лидер Петр Порошенко, в свою очередь, отметил, что ожидает от исполнительного органа Евросоюза новой программы финпомощи, по которой Киев может получить 1,8 миллиарда евро.

Однако в Еврокомиссии ответили, что для разработки и одобрения новой программы необходимо оценить состояние экономики Украины, в том числе определить, нуждается ли государство во внешнем финансировании. В ЕК также указали на важность выполнения украинскими властями программы Международного валютного фонда.

Порошенко усмотрел в данном сообщении исполнительного органа ЕС готовность к разработке программы.

"Еврокомиссия объявила о разработке новой четвертой программы макрофинансовой помощи в поддержку реформ на Украине в 2018-2019 годах. Важное решение и высокая оценка со стороны ЕС прогресса нашего государства на пути преобразований и сближения с Европейским союзом", — отметил украинский лидер.

Новые требования МВФ к Украине
Новые требования МВФ к Украине

"Насильно мил не будешь"

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение исполнительного органа Евросоюза отказать Украине в выделении транша.

"В ответ на отказ Еврокомиссии выдать Киеву транш на 600 миллионов евро, Порошенко инициировал референдум о вступлении в ЕС. Но насильно мил не будешь", — написал сенатор в аккаунте в микроблоге в Twitter.

Он также выразил мнение, что страны ЕС не поддержат устремление Украины по вступлению в Евросоюз.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко анонсировал проведение в стране референдумов по вступлению в ЕС и НАТО. По его словам, для Украины "худшее прошло".

"Они обиделись"

Участники марша сторонников экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в центре Киева. 12 ноября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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"Тебя посодют, а ты не воруй". Украина захлебнулась в борьбе с коррупцией
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал отказ Еврокомиссии в выделении последнего транша Киеву, а также предположил, с чем связано такое решение ЕК.

По его мнению, возник "конфликт" между Украиной и ЕС в связи с тем, что большая часть выделенных Киеву средств "оказалась в карманах украинских чиновников".

"Так получилось, что большая часть этих денег была потрачена на закупку газа в Евросоюзе, а часть — на оплату услуг различных консультантов, на проведение встреч, конференций и так далее. Видимо, в Евросоюзе обиделись, что их не очень часто приглашали или недостаточно платили гонорары их сотрудникам. А Украина не могла толком объяснить, почему большая часть денег оказалась в карманах украинских чиновников, а не европейских. А дальше — долго спорили, ругались и в конечном итоге денег Украине не дали. Там были очень жесткие торги, но компромисса не получилось. Слишком жадными оказались украинские чиновники: они положили в свой карман больше, чем хотели положить европейские. Не поделили деньги", — отметил эксперт.

Впали в транш
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Впали в транш

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