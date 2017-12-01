Курс биткоина восстанавливается после резкого падения

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) восстанавливается после резкого падения, в пятницу вечером цена за монету на крупнейших биржах превысила отметку в 10,5 тысячи долларов.

С начала недели биткоин начал активный рост. В среду, 29 ноября, цена на криптовалюту обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 11,441 тысячи долларов. До этого, в понедельник, биткоин превысил исторический максимум в 9 тысяч, а в среду пробил уровень в 10 тысяч долларов.

В среду стоимость BTC резко обвалилась на две тысячи долларов, до 9,001 тысячи на бирже Bitfinex. Аналитики связывали резкое падение с коррекцией и фиксацией трейдерами прибыли после достижения нового исторического максимума в 11 тысяч долларов.

По состоянию на 16.36 мск 1 декабря курс биткоина на бирже Bitfinex составлял 10,515 тысячи долларов за единицу. Капитализация самой популярной криптовалюты на это же время составляла 177,6 миллиарда долларов при общей капитализации рынка криптовалют в 317,6 миллиарда долларов.