Дворкович рассказал, как вырастут цены на бензин по итогам года

СОЧИ, 1 дек — РИА Новости. Рост цен на бензин в РФ по итогам 2017 года может быть чуть больше инфляции, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Сколько вы тратите в месяц на бензин? До пяти тысяч рублей

От пяти до десяти тысяч

От десяти и выше

У меня нет машины Результаты 40.2% До пяти тысяч рублей

26.3% От пяти до десяти тысяч

10.4% От десяти и выше

23.1% У меня нет машины Все опросы Голосовать

"В связи с повышением налогов, конечно, какой-то рост цен на бензин есть, это неизбежно. Мы всегда говорим, что есть компонент, связанный с налогами. Но он умеренный все равно. Если смотреть интервал трехлетний, то рост цен на бензин, дизтопливо укладывается в общеинфляционное (значение — ред.)", — сказал Дворкович.

"Будет ли внутри года (укладываться — ред.) — у нас инфляция упала очень сильно, поэтому действительно может быть цены на бензин именно внутри года вырастут чуть больше, но, тем не менее, все равно за три года они внутри инфляции", — добавил он.

Последний уточненный прогноз Минэкономразвития предполагает рост потребительских цен по итогам 2017 года на 2,5-2,8%. ЦБ также пересмотрел свой прогноз по инфляции на текущий год — до 2,5-2,7% с ранее ожидавшихся 3,2%, отметив, что в дальнейшем по мере исчерпания влияния временных факторов годовой рост цен приблизится к целевому уровню в 4%.