Модернизированному "Руслану" присвоили почетное имя "Олег Антонов"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Тяжелому транспортному самолету Ан-124-100 "Руслан" присвоено имя советского авиаконструктора Олега Антонова, сообщает в пятницу пресс-служба АО "Авиастар-СП".

"Первого декабря на территории аэродромного комплекса "Восточный" в городе Ульяновск состоялась торжественная церемония присвоения имени великого авиаконструктора Олега Антонова тяжелому транспортному самолету Ан-124-100 "Руслан", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что символическая акция стала итогом совместной инициативы командования военно-транспортной авиации и руководства транспортного дивизиона ОАК. Самолет прошел этап глубокой модернизации на ульяновском авиастроительном предприятии АО "Авиастар-СП" (входит в транспортный дивизион ОАК).

Олег Константинович Антонов (1906-1984) — советский авиаконструктор, доктор технических наук, профессор, академик АН СССР. Антонов, возглавивший после Великой Отечественной войны ОКБ-153 ("фирмы Антонова") в Новосибирске, стал создателем первенца нового конструкторского бюро — легкого многоцелевого Ан-2. Имя Олега Антонова неразрывно связано с историей отечественной военно-транспортной авиации, а самолеты марок "Ил" и "Ан" составляют основу ее летного парка сегодня.

Ан-124-100 "Руслан" — самый грузоподъемный самолет в мире. "Руслан" был разработан в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами. Над его созданием работал весь Советский Союз.

"Руслан" стал последним самолетом, созданным под непосредственным руководством Олега Антонова. Две трети самых больших в мире серийных транспортников были выпущены в Ульяновске. Сейчас ремонт и модернизация Ан-124 в России осуществляется на авиазаводе "Авиастар-СП".