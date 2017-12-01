Еврокомиссия отказала Киеву в последнем транше финансовой помощи

Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве. Архивное фото

Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 1 дек — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия отказала Киеву в последнем транше кредита из программы макрофинансовой помощи, поскольку Украина не соблюла ряд условий.

Программу на 1,8 миллиарда евро для этой страны одобрили в 2015 году. Ее действие заканчивается в начале января 2018 года. Киев пока получил 1,2 миллиарда евро. Деньги выделяют в обмен на выполнение страной определенных требований, среди которых — проведение реформ.

Украина приняла значительные усилия, чтобы получить третью и последнюю выплату, однако исполнила не все обязательства.

"Поэтому Еврокомиссия не в состоянии перечислить последний транш", — говорится в сообщении ЕК.

Брюссель призвал Украину продолжить начатые реформы и не исключил, что Украине продолжат оказывать финансовую поддержку.

Еврокомиссия "готова оценить уместность программы-преемника" и представить предложение в начале следующего года.

Президент Петр Порошенко сегодня сказал, что ожидает заявления Еврокомиссии по новой программе финпомощи на 1,8 миллиарда евро.

Для нее, как указывает ЕК, потребуется провести оценку экономики страны, включая потребности во внешнем финансировании. Еврокомиссия также отметила важность выполнения Украиной программы Международного валютного фонда.

Предложения ЕК о новой программе макрофинансовой поддержки должны быть одобрены Европарламентом и Советом стран ЕС.