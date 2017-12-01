В Тюменской области запустили производство лизина

ТЮМЕНЬ, 1 дек — РИА Новости. В Тюменской области на заводе по глубокой переработке зерна, в пятницу запущен специализированный цех, который будет выпускать ежегодно до 30 тысяч тонн лизина, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Лизин — одна из незаменимых аминокислот, применяемых в животноводстве. Использование лизина в качестве кормовой добавки позволяет значительно увеличить показатели по надою молока на 12-20%, обеспечить привес животных и птиц на 9-25%, повысить яйценоскость кур на 8-10%.

"Итоговый объем инвестиций в проект федерального масштаба составил более 7 миллиардов рублей. После выхода на проектную мощность на предприятии будут трудиться более двухсот человек. Помимо лизина там будут ежегодно производить до 10 тысяч тонн сухой пшеничной клейковины, 20 тысяч тонн кормовых добавок и до полутора миллионов декалитров спирта", — сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы губернатора, к запуску специализированного цеха завод шел пять лет. С 2017 года на предприятии начали производить сразу четыре вида продукции: клейковину, пищевой этиловый спирт, кормовую барду и гранулированные отруби. После запуска цеха лизина завод готов заработать на полную мощность, так как все процессы тесно взаимосвязаны друг с другом.

"Это очень важное и знаковое событие для региона. Если до последнего момента мы производили зерно и продавали его как сырье, то сейчас начинаем его глубокую переработку. На ишимском предприятии мы будем получать лизин, который закроет потребности отечественных потребителей и может поставляться на экспорт. Тем самым мы решаем и задачу импортозамещения", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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