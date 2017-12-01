Российские олигархи стали богаче на $21,6 миллиарда с начала года

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Совокупное состояние 25 российских миллиардеров за 11 месяцев 2017 года выросло на 21,6 миллиарда долларов, следует из Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Самым богатым человеком в России остается основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов — его состояние выросло на 2,32 миллиарда долларов и сейчас оценивается в 19,2 миллиарда. Второе место занимает президент "Норильского никеля" Владимир Потанин — за год он разбогател на 1,32 миллиарда, до 17,9 миллиарда долларов. Следом идет глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин, чей капитал с января вырос на 3,33 миллиарда, до 16,4 миллиарда долларов.

А вот глава "Новатэка" Леонид Михельсон с начала года стал беднее на 1,19 миллиарда. Но это не помешало ему занять четвертое место с капиталом в 16,1 миллиарда долларов. Председатель совета директоров и основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг увеличил свое состояние на 1,6 миллиарда и оказался на пятой строчке с 15,8 миллиарда долларов.

Акционер консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман стал богаче на 1,04 миллиарда (его состояние оценивается в 14,3 миллиарда долларов), а основатель USM Holdings Алишер Усманов — на 1,25 миллиарда (14,2 миллиарда долларов).

В десятку также вошли основной владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко, разбогатевший на 2,09 миллиарда, Роман Абрамович, прибавивший к своему состоянию 1,79 миллиарда, и глава "Лукойла" Вагит Алекперов, чей капитал увеличился на 244 миллиона долларов.

Совладелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев из списка BBI выбыл, поскольку его состояние опустилось ниже ключевого значения в четыре миллиарда долларов и составило всего 3,95 миллиарда.