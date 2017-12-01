МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Совокупное состояние 25 российских миллиардеров за 11 месяцев 2017 года выросло на 21,6 миллиарда долларов, следует из Bloomberg Billionaires Index (BBI).
А вот глава "Новатэка" Леонид Михельсон с начала года стал беднее на 1,19 миллиарда. Но это не помешало ему занять четвертое место с капиталом в 16,1 миллиарда долларов. Председатель совета директоров и основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг увеличил свое состояние на 1,6 миллиарда и оказался на пятой строчке с 15,8 миллиарда долларов.
В десятку также вошли основной владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко, разбогатевший на 2,09 миллиарда, Роман Абрамович, прибавивший к своему состоянию 1,79 миллиарда, и глава "Лукойла" Вагит Алекперов, чей капитал увеличился на 244 миллиона долларов.
Совладелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев из списка BBI выбыл, поскольку его состояние опустилось ниже ключевого значения в четыре миллиарда долларов и составило всего 3,95 миллиарда.