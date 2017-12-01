Нефть дорожает после продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в пятницу утром, отыгрывая новости о продлении до конца следующего года соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.30 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,45% — до 62,92 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,38% — до 57,62 доллара за баррель.

В четверг 24 страны-участницы ОПЕК+ на встрече в Вене приняли решение продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев. Решение о продлении сделки до конца 2018 года было единогласным, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. При этом ОПЕК+ может пересмотреть условия сделки в июне 2018 года.

"Цены на нефть, скорее всего, будут оставаться около текущих уровней до следующего июня, когда запасы будут снижены до оптимального уровня благодаря продолжению сокращения добычи", — сказал агентству Рейтер директор Idemitsu Kosan Киеси Хомма (Kiyoshi Homma).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на три квартала — до конца марта 2018 года.