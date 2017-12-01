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Экономика

В Азербайджане прокомментировали решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи

06:5301.12.2017
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© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, ShutterstockДобыча нефти. Архивное фотоДобыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock

БАКУ, 1 дек- РИА Новости. Азербайджан присоединился к решению продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2018 года, принятому в ходе заседания совета министров ОПЕК в Вене, Баку считает данное решение целесообразным, сохранит добычу на согласованном ранее уровне, заявил глава минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В декабре прошлого года не входящие в ОПЕК 11 стран на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая до конца первого квартала 2018 года. В четверг на встрече ОПЕК+ в Вене было принято решение продлить соглашение до конца 2018 года.

"На заседании была изучена ситуация, наблюдавшаяся на мировом рынке нефти последний год, с момента подписания Венского соглашения. Были представлены презентации о темпах развития мировой экономики, ожиданиях, спросе на нефть и нефтепродукты. Руководство ОПЕК оценило уровень выполнения обязательств странами, подписавшими соглашение. Результатами сотрудничества в рамках ОПЕК+ были признаны стабилизация цен на нефть и их рост до уровня 60-63 доллара за баррель, сокращение предложения на рынке и запасов нефти, а также относительное равновесие на рынке", — приводит слова Шахбазова его пресс-служба.

Таким образом, по словам главы минэнерго Азербайджана, основываясь на том, что проблемы, обусловившие подписание Венского соглашения, не устранены полностью, мониторинговый комитет ОПЕК выдвинул предложение продлить соглашение после первого квартала 2018 года, которое единогласно было поддержано.

Перед началом официальной встречи Организации стран-экспортеров нефти в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Соглашение о сокращении добычи нефти и его выполнение
"Обязательства стран, в том числе Азербайджана, по сокращению добычи были сохранены на прежнем уровне", — сказал Шахбазов.

Министр отметил, что в ближайшей перспективе не прогнозируется увеличение спроса, который является важным фактором стабильности цен на рынке. "Ценам для сохранения в текущем диапазоне должна оказываться устойчивая поддержка", — подчеркнул он.

Министр также назвал важным шагом для продвижения этого процесса участие в нем новых стран и сообщил, что Азербайджан, с первого дня поддержавший инициативы в рамках ОПЕК полностью выполняет обязательства по сокращению добычи нефти на 35 тысяч баррелей в сутки.

"Наша позиция, как азербайджанского государства, состоит в том, что продление соглашения о сокращении добычи до конца следующего года является целесообразным, и это решение может укрепить достигнутые на нефтяном рынке результаты, сделав их более долгосрочными", — добавил Шахбазов.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
© РИА Новости, Инфографика
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Структура и задачи ОПЕК

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