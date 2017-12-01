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Экономика

Во Владивостоке открывается консалтинговый центр по работе с криптовалютой

05:1101.12.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСувенирная монета криптовалюты биткойн. Архивное фотоСувенирная монета криптовалюты биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек – РИА Новости. Консалтинговый центр кибербезопасности Дальневосточного федерального округа в пятницу открывается во Владивостоке, его специалисты будут консультировать желающих работать с криптовалютой и оказывать им юридическую помощь.

Сувенирная монета криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ранее сообщалось, что во Владивостоке будет создано криптодетективное агентство – первое в РФ, которое будет будет работать на общественных началах. Однако инициаторы проекта решили преобразовать его в Консультативный юридический центр кибербезопасности.

Как не "пролететь"

Как рассказал РИА Новости научный руководитель Центра, доктор экономических наук, профессор Александр Латкин, специалисты уже ведут свою работу по телефону, однако 1 декабря Центр заработает официально.

"К нам уже обращались и продолжают обращаться за консультациями. В основном это молодежь, которая желает попробовать свои силы в майнинге, интересуется, как покупать криптовалюту, в общем, что делать, чтобы не "пролететь" с ней", — сказал Латкин.

По его словам, пока консультирование будет бесплатным.

"Центр будет оказывать консультационную помощь жителям Дальнего Востока в сфере криптовалюты и профилактики киберпреступлений, а также собирать информацию о российских компаниях, намеревающихся выйти на рынок цифровой валюты. Информация будет храниться в специальном реестре. Руководить агентством будет генерал-майор полиции в отставке Александр Бондаренко", — отметил Латкин.

Криптовалюта биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Также специалисты будут проводить семинары с желающими заниматься майнингом и работой с криптовалютами и будут оказывать помощь по искам пострадавших от незаконных действий в интернете.

"Процесс интернет-торговли и покупки криптовалюты уже давно идет, а законодательные основы заработают к середине 2018 года. Это достаточно большой срок, в течение которого многие граждане могут попасть под действия мошенников в этом секторе и потерять свои деньги", — говорит собеседник.

По его словам, Центр создается на базе ВГУЭС (Владивостокский государственный центр экономики и сервиса — ред.) потому, что здесь запущено немало инновационных проектов, есть развитая информационная база и современные технологии, ученые с опытом практической работы. Латкин надеется, что в будущем Центр может войти в состав Всероссийского криптодетективного органа.

Зарубежными партнёрами в этом проекте стали Центры кибербезопасности Университета Кореи в Сеуле, Центр Джапандом (Токио), Корпус миротворцев (Гонконг), Даляньский университет финансов.

Криптокурсы

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Во ВГУЭС также будут проходить соответствующие курсы. Ближайший экспресс-курс "Криптовалюта" пройдет 1-2 декабря. Обучение организовал Институт подготовки кадров высшей квалификации вуза. Представитель курсов рассказал РИА Новости, что набор на них уже закрыт, заявки на участие подало немало желающих, среди них много студентов.

"Проект курсов в основном разработан для начинающих. Основная цель программы — сформировать общее представление о криптовалюте и технологии блокчейн. Курсы ведут международные эксперты", — сказал собеседник.

Слушатели курса изучат методики привлечения денежных средств через механизм Initial Coin Offering (ICO), узнают о разработке и реализации технологии блокчейн. В итоге учащиеся должны освоить операции с криптокошельком и базовыми криптовалютами. По завершению обучения слушатели получат сертификат ВГУЭС.

"В будущем мы планируем проводить специализированные курсы: по кибербезопасности, программы для бизнесменов и руководителей компаний и другие", — добавил собеседник.

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