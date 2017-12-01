Во Владивостоке открывается консалтинговый центр по работе с криптовалютой

ВЛАДИВОСТОК, 1 дек – РИА Новости. Консалтинговый центр кибербезопасности Дальневосточного федерального округа в пятницу открывается во Владивостоке, его специалисты будут консультировать желающих работать с криптовалютой и оказывать им юридическую помощь.
Как не "пролететь"
Как рассказал РИА Новости научный руководитель Центра, доктор экономических наук, профессор Александр Латкин, специалисты уже ведут свою работу по телефону, однако 1 декабря Центр заработает официально.
"К нам уже обращались и продолжают обращаться за консультациями. В основном это молодежь, которая желает попробовать свои силы в майнинге, интересуется, как покупать криптовалюту, в общем, что делать, чтобы не "пролететь" с ней", — сказал Латкин.
По его словам, пока консультирование будет бесплатным.
"Центр будет оказывать консультационную помощь жителям Дальнего Востока в сфере криптовалюты и профилактики киберпреступлений, а также собирать информацию о российских компаниях, намеревающихся выйти на рынок цифровой валюты. Информация будет храниться в специальном реестре. Руководить агентством будет генерал-майор полиции в отставке Александр Бондаренко", — отметил Латкин.
"Процесс интернет-торговли и покупки криптовалюты уже давно идет, а законодательные основы заработают к середине 2018 года. Это достаточно большой срок, в течение которого многие граждане могут попасть под действия мошенников в этом секторе и потерять свои деньги", — говорит собеседник.
По его словам, Центр создается на базе ВГУЭС (Владивостокский государственный центр экономики и сервиса — ред.) потому, что здесь запущено немало инновационных проектов, есть развитая информационная база и современные технологии, ученые с опытом практической работы. Латкин надеется, что в будущем Центр может войти в состав Всероссийского криптодетективного органа.
Зарубежными партнёрами в этом проекте стали Центры кибербезопасности Университета Кореи в Сеуле, Центр Джапандом (Токио), Корпус миротворцев (Гонконг), Даляньский университет финансов.
Криптокурсы
"Проект курсов в основном разработан для начинающих. Основная цель программы — сформировать общее представление о криптовалюте и технологии блокчейн. Курсы ведут международные эксперты", — сказал собеседник.
Слушатели курса изучат методики привлечения денежных средств через механизм Initial Coin Offering (ICO), узнают о разработке и реализации технологии блокчейн. В итоге учащиеся должны освоить операции с криптокошельком и базовыми криптовалютами. По завершению обучения слушатели получат сертификат ВГУЭС.
"В будущем мы планируем проводить специализированные курсы: по кибербезопасности, программы для бизнесменов и руководителей компаний и другие", — добавил собеседник.